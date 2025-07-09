От 1,8 рубля. В Белкоопсоюзе озвучили цены, почем закупают у белорусов картошку и другие овощи

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Опубликовано: 09.07.2025 14:05 , Обновлено: 09.07.2025

Председатель правления Белкоопсоюза Инесса Короткевич 9 июля озвучила закупочные цены, по которым их предприятия в этом году скупают у белорусов плодоовощную продукцию - картошку, морковку, лук и прочее. По словам Короткевич, установленные цены "вложились в рамки предельных торговых надбавок".

На пресс-конференции в Минске Короткевич озвучила следующие закупочные цены:

картофель – 1,8 - 2,8 рубля;

капуста белокочанная – 1,5 рубля;

свекла – 2,7 рубля;

морковь столовая – 2,5 - 3,5 рубля;

лук репчатый – 1,5 - 2,5 рубля.

Глава Белкоопсоюза пояснила, что цена может варьироваться в зависимости от калибра, сорта и вида, но в целом они сформированы таким образом, чтобы “вложиться в рамки предельных торговых надбавок”.

[info_b]В сервисах доставки популярных белорусских торговых сетей на данный момент свежий ранний картофель белорусского производства можно найти по цене от 3,49 рублей. Чуть дешевле - по 3,01 рубля - можно приобрести молодой картофель, привезённый из Азербайджана.[/info_b]













По словам Короткевич, на данный момент заготовка картофеля идёт более активными темпами, чем в прошлом году: предприятия потребкооперации заготовили с начала сезона в настоящему времени на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же объём заготовки картофеля планируется на уровне не меньше 13 тыс. тонн. По словам Короткевич, под него у Белкоопсоюза выделены собственные хранилища.

Глава Белкоопсоюза также прокомментировала проблему нехватки качественного картофеля, с которым белорусы столкнулись в минувшее межсезонье. Короткевич заявила, даже в конце сезона, в мае-июне, в сельских магазинах райпо “картофель был”.

“Даже отмечались факты перекупа, когда в сельских торговых объектах скупали по несколько мешков картофеля, чтобы перепродать на рынке, где не отслеживалась предельная розничная цена”, - рассказала глава союза.

В России назвали свою причину весенней нехватки картошки в Беларуси

Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом в парламенте Беларуси предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и ввести ответственность за нарушения требований по поставке и продаже плодоовощной продукции из стабилизационных фондов. Депутаты предложили штрафовать как сами торговые точки, так и их поставщиков, если на прилавках магазинов в межсезонье вдруг пропадут картошка, морковка или лук.

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