Осторожно — плесень и кишечная палочка. Госстандарт запретил продавать в Беларуси эти российские специи

Опубликовано: 11.10.2024 15:15 , Обновлено: 11.10.2024

Государственный комитет по стандартизации внёс в список опасной продукции российский молотый чёрный перец с маркировкой "Трапеза". В ходе проведения экспертизы специалисты пришли к выводу, что товар Новосибирского пищевого комбината небезопасен для употребления, поскольку в нём нашли плесень и кишечную палочку.

Так, согласно решению Госстандарта, с 15 октября на территории Беларуси официально запрещено продавать и ввозить в страну чёрный молотый перец российского производства. Производителю выписали предписание об устранении нарушений, а пока этого не произошло, торговые сети обязали убрать данную продукцию со своих прилавков.

В Госстандарте объяснили, что перец с маркировкой “Трапеза” не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Согласно документу, продукт не прошёл проверку по микробиологическим показателям, где количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов было завышено в 2 раза.

Кроме того, в перце обнаружили недопустимый уровень плесени, содержание которой оказалось выше нормы в 42 раза. Вместе с этим специалисты Госстандарта нашли в российских специях бактерии группы кишечной палочки, что также недопустимо.

Ранее Telegraf.news писал, что Госстандарт запретил ввозить и продавать в Беларуси популярное подсолнечное масло российского производства. Найти его можно на полках многих белорусских магазинов. Узнали, что не устроило проверяющих, и какую потенциальную опасность таит в себе продукт, попавший в спецреестр Госстандарта.

Популярную марку российского подсолнечного масла запретили продавать в Беларуси. Что с ним не так?