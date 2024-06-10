Белоруска нашла чек 8-летней давности. Сколько тогда стоили яйца, колбаса и молоко?

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Опубликовано: 10.06.2024 20:38 , Обновлено: 10.06.2024

Жительница Беларуси вспоминает: на дворе был май и ей захотелось холодника. В итоге женщина отправилась в магазин, где купила свёклу, кефир, колбасу, лук и укроп, яйца, а заодно взяла корм для кота и немного других товаров. За всё отдала 234 тысячи рублей до деноминации (23,4 рубля на нынешние деньги). Предлагаем вам сравнить цены на продукты в далёком прошлом и сейчас. Во сколько бы обошёлся холодник белоруске в 2024 году?

Эта история так бы и осталась непубличной, если бы недавно женщина не нашла старый чек в кошельке. Судя по нему, за покупками читательница пошла в местный “Евроопт”. Онлайн-портал Newgrodno поискал такие же товары на электронном прилавке гипермаркета и сравнил, как изменились цены на одни и те же продукты за 8 лет.

Вначале была свёкла. Так, за полкило варёных овощей в виде соломки покупательница заплатила 16500 рублей (1,65 на новые деньги). Сейчас 500 граммов такого продукта в том же магазине можно купить за 3,65 белорусских рубля.

Дальше было 2 литровых пакета кефира 1,5% жирности. Стоимость одного товара – 7500 рублей (75 копеек). Найти точно такой же пакет не удалось. Сейчас чаще продают напитки в пластиковых бутылках, и далеко не все они объёмом в литр. Но даже те, что меньше по объёму, стоят более чем в 2 раза дороже — например, 1,65 и 1,89 рублей.

Далее белоруска приобрела яйца «Золотые». 8 лет назад десяток яиц категории «С-2» стоил 12900 рублей (1,29 копеек на нынешние деньги). В 2024 году яйца «Золотые» от Солигорской птицефабрики той же категории обойдутся уже в 3,13 рублей.

Укроп «Аллигатор» женщина тогда приобрела за 12300 рублей (1,23 рубля). Теперь за такой же товар надо выложить 1,52 рубля. Пучок зелёного лука 8 лет назад стоил 5800 рублей. В Интернет-магазине такого же варианта не было, но на рынке за похожий товар попросят минимум 1 рубль на нынешние деньги.

Одна из самых затратных позиций в чеке – полкило «Баварского» сервелата. Тогда за него покупательница отдала 47900 (за килограмм 94000, или 9,4) рублей. Найти точно такой колбасы журналисты Newgrodno не смогли. Однако схожий по всем параметрам «Барбадос» сейчас обойдётся не меньше 13 рублей за кило.

Мороженое «Юкки» 8 лет назад стоило 6200 рублей (62 копейки). Сегодня такой же 75-граммовый стаканчик оценивается уже в 1,8 белорусских рубля.

Двухлитровая бутылка минералки в 2016 году обходилась белорусам в 11000 рублей (1,1 рубль). Сейчас два литра похожей минеральной воды стоит от 1,54 рубля.

Кроме того, вот как отличаются цены на другие продукты в 2016 и 2024 году:

обезжиренный творог — 39900 (3,9 рубля) за кило тогда и 7,2 рубля — сейчас;

жевательная резинка — 6800 (68 копеек) тогда и 1,25 рубля — сейчас;

2 пачки кофе по 250 граммов — 79000 (79 копеек) тогда и около 12,2 рублей — сейчас;

пакет корма — 4800 (48 копеек) тогда и 69 копеек — сейчас.

В итоге, если брать минимальную стоимость товаров, то в 2024 году аналогичная покупка обошлась бы белоруске почти в 40 рублей. Впрочем, если в мае 2016 года средняя зарплата в Беларуси составляла около 720 рублей, то в апреле 2024 года этот показатель превысил 2100 рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что в белорусской столице открыли первый в Минске магазин “Евроопт” без кассиров и продавцов. Оплатить покупку здесь можно через кассы самообслуживания — банковской картой, смартфоном, умными часами или даже наличными. Расположился “умный” магазин в элитном микрорайоне “Минск-Мир”.

В Минске открыли первый в стране «Евроопт» без продавцов. А наличными расплатиться можно?