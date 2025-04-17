"Однозначно выгоднее" - Белоруска рассказала, как покупать зелень дешевле в 4 раза. Подписчики поспорили

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Опубликовано: 17.04.2025 18:51 , Обновлено: 17.04.2025

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, где поделилась своим лайфхаком по покупке зелени в магазине. Комментаторы поспорили, действительно ли выгодно так приобретать продукт.

В своем ролике автор показала 100-граммовую упаковки салатного набора за 8,62 рубля и 9,03 , а потом лоток в салат-баре этого же магазина, где 100 г продукта любого стоит 2,19 рубля, что в 3,9-4,1 раза дешевле фасованной зелени.

“Дешевле взять в салат-баре и дома приготовить салат по своему вкусу”, - считает белоруска.

Правда, в зелени из салат-бара преобладает сельдерей, который стоит 7,99-9,99 рубля за кило (то есть за 100 г - 0,79-0,99 рубля). Это отметила одна комментаторша: “Сельдерей меньше 10 р. за кг”.

“Сравнили сельдерей и базилик с руколой”, - написал другой пользователь TikTok. Автор видео ответила: “Руколу я уже съела. И та, и эта зелень. И полезны тоже. Поэтому все зависит оттого, какой салат я готовлю. На той неделе - микрозелень и рукола были, сегодня - салат и сельдерей”.

Этот же комментатор продолжил диалог: “Сельдерей - килограмм [за] 7 руб. (в Беларуси), салат - 12 руб. Так то за кг. Среднее получается 10 руб. А за 100 г будет рубль. С вас взяли за 100 грамм сколько?”

“100 г стоит 2,19 BYN, у меня почти 200 г за 4,50 BYN”, - ответила белоруска.

“Вот видите, на тех продуктах, что можно купить в овощном отделе, на вас заработали в 2,5 раза”, - поделился расчетами этот пользователь TikTok. Впрочем, он не учел тот факт, что чаще всего в магазинах продают такие фасованные салатные наборы на 100 г с ценой в районе 8 рублей.

Кстати, в этом салат-баре еще за контейнер для салата нужно заплатить 0,66 рубля. Правда, это необязательно, можно и в бесплатный пакет. “Но все равно, насколько я знаю, там только некоторые продукты выгодно брать”, - добавила еще одна комментаторша.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok опубликовали ролик, в котором показали банку тушеной конины на продаже в магазине одной белорусской сети. Комментаторы под видео стали спорить, вкусный это продукт или хуже тушенки из другого мяса, и задавать вопросы, откуда кони.

«Ни за что» — Белорусы поспорили из-за магазинной тушеной конины. Сколько за полкило?