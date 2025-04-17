"Ни за что" - Белорусы поспорили из-за магазинной тушеной конины. Сколько за полкило?

🎥 Видео

Опубликовано: 17.04.2025 10:33 , Обновлено: 25.04.2025

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали банку тушеной конины на продаже в магазине одной белорусской сети. Комментаторы под видео стали спорить, вкусный это продукт или хуже тушенки из другого мяса, и задавать вопросы, откуда кони.

“А вы знали, что в “Евроопт” продается тушеная конина? 12,02 руб. за полкило. Хотели бы попробовать?” - спросили на подписи к видео.

“От одного только слова “конина” уже аппетит пропадает”, - поделился один комментатор.

“Очень вкусно, лучше говядины”, - высказал мнение другой. С ним согласен третий: “Конская тушенка - самая вкусная из массовых”.

Но не солидарен еще один пользователь TikTok: “Нет, не смогу я это есть”. Его в ответ спросили: “А свинину, говядину, индюху [индюшатину], курицу вы едите? Конятина вкусная, я даже колбасу помню вареную”.

Кого-то не устроила цена продукта, а не то, из чего он сделан: “Сами пусть едят за такую сумму”. Кому-то стало жалко животных: “Жалко лошадок”.

“А коровок и свинок с курицей не жалко?” - спросили у него в ответ.

“Ел много раз тушеную, гораздо лучше говядины, мало жира, только с каких дохлых коней ее делают, задумался только сейчас”, - написал комментатор. У еще одного юзера осталось нейтральное мнение после дегустации продукта: “Всегда продавалась, пробовал, довольно вкусно, но не вкуснее говядины, мясо как мясо, 12 рублей точно не стоит”.

“Ни за что”, - категорична ответила еще одна комментаторша на вопрос автора ролика “Хотели бы попробовать?”.

Ранее Telegraf.news писал, что минский фермер опубликовал в TikTok ролик, в котором предложил купить у него свиную шею по цене 80 рублей за кило. В основном комментаторы возмущались стоимостью товара, утверждая, что это дорого, но были и те, кто считал, что цена “в самый раз”.

«Совсем ошалели» — Минский фермер предложил купить кило свиной шеи за 80 рублей. Дорого или «очень дешево»?