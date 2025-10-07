Одна из торговых сетей придумала, как продавать алкоголь и сигареты белорусам, не требуя паспорт

Опубликовано: 07.10.2025 13:18 , Обновлено: 07.10.2025

Компания "Евроторг", которая выступает оператором таких популярных торговых сетей, как "Евроопт", "Хит!" и "Грошык", придумала, как продавать товары, подпадающие под возрастные ограничения 18+, такие как алкоголь и сигареты, не требуя от покупателя паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Для того, чтобы избавить покупателей от необходимости показывать паспорт при покупке сигарет и алкоголя, в компании решили внедрить цифровую проверку возраста. Она будет работать на кассах самообслуживания в магазинах “Евроопт” и “Хит!”, сообщили 7 октября в пресс-службе компании.

Для этого паспорт покупателю потребуется лишь раз - для регистрации в межбанковской системы идентификации (МСИ). Один раз пройдя проверку данных о личности и возрасте пользователя, впоследствии больше не потребуется ждать кассира, если у вас в корзинке на кассе самообслуживания оказался алкоголь, и предъявлять паспорт. Вместо него придётся сканировать QR-код из фирменного мобильного приложения “Еплюс”.

Как это работает?

Для начала пользователь должен пройти верификацию в приложении “Еплюс”. Для этого нужно в личном кабинете в разделе “Возраст” пройти проверку через Межбанковскую систему идентификации (МСИ), для чего и понадобятся паспортные данные. После проверки статус пользователя будет сохранён в приложении и в физическом паспорте больше не будет необходимости для покупок.

На самой кассе, пробивая товар с возрастным контролем, покупателю необходимо будет дополнительно отсканировать QR-код из приложения “Еплюс”. При этом в компании отметили, что все операции по-прежнему будут фиксироваться системой, а администратор зоны самообслуживания будет видеть статус проверки и при необходимости может контролировать процесс. При этом в компании рассчитывают, что нововведение позволит снизить нагрузку на персонал.

Клиентам же в компании “Евроторг” пообещали “полную конфиденциальность” при таком способе проверки возраста. Там пояснили, что сами паспортные данные пользователя хранятся в Межбанковской системе идентификации и не передаются третьим лицам, а покупатель “защищен от избыточного сбора персональных данных”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что кассы самообслуживания начали появляться уже не только в магазинах, но и на автомобильных заправках. Так, компания “Белоруснефть” через терминалы самообслуживания начала отпускать не только топливо, но и товары из придорожного кафе и магазина.

«Белоруснефть» запустила кассы самообслуживания на заправках. Можно купить не только бензин?