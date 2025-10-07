"Белоруснефть" запустила кассы самообслуживания на заправках. Можно купить не только бензин?

Опубликовано: 07.10.2025 12:53 , Обновлено: 07.10.2025

Пресс-служба компании “Белоруснефть” опубликовала в своём официальном Telegram-канале видеоинструкцию, как пользоваться терминалами самообслуживания, которые начали устанавливать на автозаправочных станциях их сети. Оказалось, что оплатить через такие кассы можно не только топливо.

По задумке компании, терминалы самообслуживания должны позволить клиентам избежать больших очередей, на которые часто жалуются автомобилисты в соцсетях. Больше всего, судя по отзывам, водителей раздражают ситуации, когда очередь “стопорят” те, кто решает воспользоваться услугами фирменного кафе - заказы на приготовление еды им выполняют те же сотрудники, которые отпускают топливо. Теперь, столкнувшись с подобной ситуацией, у автомобилиста будет выбор - не ждать, пока освободится кассир, а оплатить топливо через терминал.

Воспользоваться в этом случае можно как банковской картой, так и мобильным приложением “Оплати”. В остальном же алгоритм работы с терминалом аналогичен кассам самообслуживания, к которым большинство белорусов уже привыкло в магазинах: нужно выбрать номер колонки, на которой вы планируете заправлять своё авто, тип топлива, нужное количество или сумму, на которую вы хотите заправиться.

Владельцы скидочной карты также могут отсканировать её, чтобы получить дополнительные бонусы компании.

Воспользоваться терминалом смогут и те, кто хочет купить на АЗС какие-либо продукты - в этом случае нужно просто отсканировать штрих-код товара, как это делается в магазинах. Судя по видеоинструкции пресс-службы, заказать через терминал можно и продукцию из фирменного кафе, после чего всё равно придётся дожидаться, пока еду приготовят или подогреют операторы станции.

Ранее Telegraf.news рассказал, что терминалы самообслуживания - это лишь один из двух способов, которыми в пресс-службе “Белоруснефти” предложили пользоваться автомобилистам, чтобы расплатиться за топливо без длительного ожидания в очередях, не обращаясь к оператору АЗС.

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