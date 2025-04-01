Одна из торговых сетей прекратила принимать оплату популярным у белорусов способом

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Опубликовано: 01.04.2025 08:59 , Обновлено: 01.04.2025

Торговая сеть «Корона» объявила об изменениях в способах оплаты покупок. С 1 апреля в магазинах сети перестали работать популярные платёжные приложения.

Об этом говорится в сообщении для покупателей, размещённом на сайте магазинов. Там сообщили, что с этой даты оплата через приложения Samsung Pay, Apple Pay, Huawei Pay и другие аналогичные сервисы осуществляться не будет.

Теперь клиенты «Короны» для расчётов на кассе должны использовать пластиковую платёжную карту или наличные деньги.

При этом в сообщении сети не уточняется, коснётся ли это ограничение оплаты с помощью смарт-часов или других носимых устройств с функцией NFC. Также нет информации о работе системы Белкарт Pay, для которой каких-то причин не работать меньше всего.

Причины такого решения сеть «Корона» не назвала.

Обновлено Уже после публикации новости на сайте «Короны» текст был отредактирован. Торговая сеть уточнила, какие именно платёжные системы больше не работают: Samsung Pay, Apple Pay, Huawеi Pay, Swoo Pay, Garmin Pay и Xiaomi Pay. При этом «Белкарт Pay» и платёжный сервис «Оплати» продолжают функционировать.

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