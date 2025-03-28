Одна из белорусских сетей объявила "черные" скидки до 49% на 580 товаров. Чем ответили конкуренты?

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Опубликовано: 28.03.2025 16:22 , Обновлено: 28.03.2025

Торговая сеть "Евроопт" объявила "три дня черных цен" со скидками до 49% на более чем 580 товаров. Посмотрели, что выгодно купить белорусам и какие акции предложили другие магазины.

“Черные цены” в “Евроопт”

Так, в пятницу и на выходных, с 28 по 30 марта в гипермаркетах “Евроопт” предложили купить товары со скидками до 49%.

Например, цены снизили на чаи, оливковое масло, рыбу, колбасу, чипсы, сладости, порошок, мыло и другое.

























“Выходной бум” и “Мясомания” в Гиппо

Тем временем во всех магазинах Гиппо с 28 по 30 марта объявили “Выходной бум”. Вот какие цены предложили на фрукты, мясо, колбасы, сыр, муку, масла, кофе, бытовые товары и т.д.:

Также с 6 марта там действует специальное предложение “Мясомания”. Например, там предложили купить:

Свинину, тазобедренная часть п/ф охл., 1 кг - 12,85 рублей.

Свинину, шейная часть п/ф охл., 1 кг - 18,49 рублей.

Новые акции марта в Green

Торговая сеть Green также опубликовала новую акцию, которая действует с 19 марта по 1 апреля. Так, кусок филе форели (150 гр) продают за 9,99 BYN, творожный сыр Sveza (150 г) - 3,39 BYN, колбасу “Кремлемскую” от Брестского мясокомбината - 6,69 BYN.

Есть и другие предложения:





















“Чудо-цены” в Грошыке

Продолжается акция с 17 по 30 марта и в Грошыке. Например, грейпфруты продают по 5,79 рубля за кг, а свинину - за 8,99/кг.

Кроме того, для тех, кто пользуется приложением “Мой Грошык”, действуют следующие скидки:





























“Ломаем цены” в Маяке

Также с 17 по 30 марта проходит акция “Ломаем цены” и в Маяке. Что купить дешевле всего, выбирайте сами:

































А ранее Telegraf.news писал, что крупнейшие интернет-магазины Беларуси вступили в битву за весенние покупки. Один из лидеров рынка предложил белорусам скидки до 30% на… камни (для бани), другой же ответил минусом до 53% на сковородки и фильтры для воды. Ещё один гигант пообещал шанс выиграть квартиру. Посмотрели, на что ещё расщедрились онлайн-ритейлеры накануне дачного и не только сезона. Ссылки на их акции в конце статьи.

Скидки до 53% и квартира в подарок. Крупнейший онлайн-магазин в Беларуси обрушил цены на камни и сковородки. Чем ответили конкуренты?