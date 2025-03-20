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Скидки до 53% и квартира в подарок. Крупнейший онлайн-магазин в Беларуси обрушил цены на камни и сковородки. Чем ответили конкуренты?

Скидки до 53% и квартира в подарок. Крупнейший онлайн-магазин в Беларуси обрушил цены на камни и сковородки. Чем ответили конкуренты?
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Крупнейшие интернет-магазины Беларуси вступили в битву за весенние покупки. Один из лидеров рынка предложил белорусам скидки до 30% на... камни (для бани), другой же ответил минусом до 53% на сковородки и фильтры для воды. Ещё один гигант пообещал шанс выиграть квартиру. Посмотрели, на что ещё расщедрились онлайн-ритейлеры накануне дачного и не только сезона. Ссылки на их акции в конце статьи.

“21 век”

Итак, в “21-м веке” комплект скидок назвали “ликвидацией”. Но самое важное, что действует она только до 26 марта. Именно в этом комплекте можно найти камни для бани по цене на 30% дешевле, чем обычно их продает онлайн-гипер.

Впрочем, в рамках “ликвидации”, можно также купить “набор мешков для стирки” или чугунную сковороду. А если у кого-то все это уже есть, то можно побаловать себя новым монитором от не самой известной фирмы, зато всего за 349 рублей.

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“5 элемент”

У непосредственного конкурента - магазина “5 элемент” - камни мы не нашли. Не было их ни на скидках, ни без. Зато там объявили весеннюю акцию на посуду. Белорусам предложили чайники со свистком, чайники без свистка (!!!), а ещё набор сковородок и фильтры для воды.

Тем не менее, в акции участвуют не все товары в магазине, а на многие ещё нужно выполнить и немаловажное условие.

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“А еще больше скидок по промокоду ВЕСНА. Товары, на которые действует промокод помечены соответствующим стикером. Но обращаем внимание, что скидка по промокоду действует только при заказе на 5element.by с доставкой на дом или в розничные магазины”, - уточнили в “5 элементе”.

Emall.by

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А вот на интернет-площадке, которую владельцы пропагандируют как белорусский ответ Wildberries, Ozon и AliExpress, решили не мелочиться. Там пообещали квартиру (ещё и новую!) счастливчику, который хоть что-то купит с 19 марта по 13 мая и победит в рекламной игре «Е-везунчики. Летим домой!».

Как всегда без условий не обошлось:

  • Желающим расширить квадратуру своего жилья необходимо в обязательном порядке подтвердить участие в игре в личном кабинете, указав ФИО. Без согласия не будут начислять коды.
  • Покупать “товары-везунчики” (2 рубля = 1 игровой код).
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