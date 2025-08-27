Одна белорусская табачная фабрика подняла цены на сигареты с 1 сентября

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Опубликовано: 27.08.2025 15:08 , Обновлено: 27.08.2025

Министерство по налогам и сборам опубликовало свежую информацию о том, каковы будут максимальные розничные цены на сигареты с фильтром с 1 сентября 2025 года. На этот раз стоимость своей продукции решил поднять лишь один производитель - Гродненская табачная фабрика "Неман".

Исходя из данных МНС, в следующем месяце подорожают лишь две марки гродненского производителя. В обоих случаях подорожание составит ровно 10 копеек :

Dove CLICK PURPLE MOON - с 4,1 до 4,2 рубля,

Dove CLICK TROPICAL SUN - с 4,1 до 4,2 рубля.

Кроме того, в ассортименте табачной фабрики “Неман” появится одна новая марка сигарет - RB PERLIAMUTR Azure. Цена за пачку новинки составит 4,25 рубля. Ранее товар под такой маркой начало производить ООО “Сентони ПРО”. Цена на эти сигареты у этого производителя сейчас аналогична.

Остальные производители и импортёры табачной продукции оставили свои цены на уровне августовских.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом месяце Гродненская табачная фабрика “Неман”, наоборот, снизила цену на две свои марки сигарет.

В МНС назвали марки сигарет, которые в Беларуси подешевеют в августе