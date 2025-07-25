В МНС назвали марки сигарет, которые в Беларуси подешевеют в августе
В министерстве по налогам и сборам сообщили, что в августе 2025 года практически все марки сигарет будут продаваться по той же цене, что в июле. Однако два вида - подешевеют на 5 копеек. Ещё пару - подорожают до 35 копеек.
В августе изменятся цены на следующие марки сигарет:
1.1. ОАО “Гродненская табачная фабрика “Неман”
- NZ CHARM РЭД – с 5.00 до 4.95
- NZ CHARM БРАУН – с 5.00 до 4.95
ООО “Табак-инвест”
- Корона элит – с 3.85 до 4.00
- Корона Super Slims – с 3.65 до 4.00