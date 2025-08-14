Один из крупнейших банков предупредил белорусов о перерывах в работе банкоматов

Опубликовано: 14.08.2025 10:10 , Обновлено: 14.08.2025

Один из крупнейших частных банков Беларуси Приорбанк сообщил, что 14 августа весь день "некоторые платежно-справочные терминалы" могут работать с перерывами.

“Если вам нужно совершить платежи или переводы, вы можете сделать это легко и быстро в интернет-банке или мобильном приложении Prior Online”, - сообщили в пресс-службе банка и поблагодарили за понимание.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусские банки продолжают корректировать условия обслуживания для клиентов. МТБанк анонсировал двукратное увеличение одной из комиссий, а другие учреждения сообщили об изменениях по вкладам и правилам для юрлиц.

Один из банков Беларуси повысил до 10 рублей комиссию за платежи в ЕРИП через кассу