Один из банков Беларуси повысил до 10 рублей комиссию за платежи в ЕРИП через кассу

Опубликовано: 12.08.2025 12:49 , Обновлено: 12.08.2025

Белорусские банки продолжают корректировать условия обслуживания для клиентов. МТБанк анонсировал двукратное увеличение одной из комиссий, а другие учреждения сообщили об изменениях по вкладам и правилам для юрлиц.

Главное изменение у МТБанка , которое вступит в силу с 16 сентября, коснулось тех, кто оплачивает услуги через кассу банка в системе ЕРИП. Комиссия за приём такого платежа увеличится с 5 до 10 рублей .

Вместе с тем банк отменил комиссию за погашение в кассе кредита другого банка, если платёж совершается за счёт кредита, выданного самим МТБанком. Также без комиссии будет проходить безналичное погашение кредита другого банка и переводы между своими счетами, открытыми на имя одного человека.

Альфа Банк , в свою очередь, с 7 августа изменил ставку по вновь оформляемым безотзывным вкладам в долларах США. Теперь доходность по «Альфа Вкладу» на срок 25 месяцев составила 0,7% годовых .

БНБ-Банк с 13 августа внёс изменения в правила обслуживания юридических лиц и ИП. Ключевое нововведение — выплата дивидендов теперь будет проводиться только в безналичном порядке.

Технобанк решил закончить акцию «Юани без границ» и изменить ряд тарифов на услуги для юрлиц.

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