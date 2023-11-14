Один из крупнейших банков предложил белорусам выиграть 50 тыс рублей. Что попросил взамен?

Опубликовано: 14.11.2023 22:08 , Обновлено: 14.11.2023

В пресс-службе Беларусбанка сообщили 14 ноября, что оказывается с 13 ноября стартовала рекламная игра для держателей карточек Белкарт Беларусбанка. В качестве главного приза розыгрыша «Мечтать легко!» пообещали 50 тысяч рублей. Также среди подарочных сумм оказались 2 500 и 500 рублей. Собирать чеки не попросили.

Чтобы принять участие в игре, в Беларусбанк попросили своих клиентов:

зарегистрироваться на сайте promo-belkart.by;

с 13 ноября по 10 декабря (включительно) рассчитываться карточкой Белкарт или Белкарт-Maestro Беларусбанка;

копить баллы (1 рубль = 1 балл).

В свою очередь, Беларусбанк пообещал 20 декабря разыграть среди участников призы.

Приз Количество призов Необходимое количество баллов для участия в розыгрыше 500 рублей 50 35 2 500 рублей 10 140 50 000 рублей 1 420

Ранее Телеграф сообщил, что белорусский банк ВТБ сообщил, что запустил для клиентов виртуальную карту “КСТАТИ”, на которой установил кредитный лимитом в 500 белорусских рублей. А вот “Белгазпромбанк” решил улучшить условия для держателей “Карты покупок”.

Банки предложили белорусам «моментальные» кредиты под 0,0001% и улучшение условий по старым. Где и что для этого нужно?