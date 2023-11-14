Telegraf.news
ru

Один из крупнейших банков предложил белорусам выиграть 50 тыс рублей. Что попросил взамен?

Один из крупнейших банков предложил белорусам выиграть 50 тыс рублей. Что попросил взамен?
Подпишитесь на Телеграф:

В пресс-службе Беларусбанка сообщили 14 ноября, что оказывается с 13 ноября стартовала рекламная игра для держателей карточек Белкарт Беларусбанка. В качестве главного приза розыгрыша «Мечтать легко!» пообещали 50 тысяч рублей. Также среди подарочных сумм оказались 2 500 и 500 рублей. Собирать чеки не попросили.

Чтобы принять участие в игре, в Беларусбанк попросили своих клиентов:

  • зарегистрироваться на сайте promo-belkart.by;
  • с 13 ноября по 10 декабря (включительно) рассчитываться карточкой Белкарт или Белкарт-Maestro Беларусбанка;
  • копить баллы (1 рубль = 1 балл).

В свою очередь, Беларусбанк пообещал 20 декабря разыграть среди участников призы.

ПризКоличество призовНеобходимое количество баллов для участия в розыгрыше
500 рублей5035
2 500 рублей10140
50 000 рублей1420

Ранее Телеграф сообщил, что белорусский банк ВТБ сообщил, что запустил для клиентов виртуальную карту “КСТАТИ”, на которой установил кредитный лимитом в 500 белорусских рублей. А вот “Белгазпромбанк” решил улучшить условия для держателей “Карты покупок”.

Банки предложили белорусам «моментальные» кредиты под 0,0001% и улучшение условий по старым. Где и что для этого нужно?

Темы: