Один из крупнейших банков предложил белорусам выиграть 50 тыс рублей. Что попросил взамен?
В пресс-службе Беларусбанка сообщили 14 ноября, что оказывается с 13 ноября стартовала рекламная игра для держателей карточек Белкарт Беларусбанка. В качестве главного приза розыгрыша «Мечтать легко!» пообещали 50 тысяч рублей. Также среди подарочных сумм оказались 2 500 и 500 рублей. Собирать чеки не попросили.
Чтобы принять участие в игре, в Беларусбанк попросили своих клиентов:
- зарегистрироваться на сайте promo-belkart.by;
- с 13 ноября по 10 декабря (включительно) рассчитываться карточкой Белкарт или Белкарт-Maestro Беларусбанка;
- копить баллы (1 рубль = 1 балл).
В свою очередь, Беларусбанк пообещал 20 декабря разыграть среди участников призы.
|Приз
|Количество призов
|Необходимое количество баллов для участия в розыгрыше
|500 рублей
|50
|35
|2 500 рублей
|10
|140
|50 000 рублей
|1
|420
Ранее Телеграф сообщил, что белорусский банк ВТБ сообщил, что запустил для клиентов виртуальную карту “КСТАТИ”, на которой установил кредитный лимитом в 500 белорусских рублей. А вот “Белгазпромбанк” решил улучшить условия для держателей “Карты покупок”.
Банки предложили белорусам «моментальные» кредиты под 0,0001% и улучшение условий по старым. Где и что для этого нужно?