Один из белорусских банков запретил снимать больше 2099 рублей с иностранных карт

Опубликовано: 20.02.2025 15:27 , Обновлено: 20.02.2025

Технобанк сообщил, что установил лимит в 2099 рублей на снятие наличных в банкоматах с платежных карточек, выпущенных за пределами Беларуси. И этот лимит повысили в сравнении с декабрем 2024-го.

Он [link href=“https://tb.by/about/news/individuals/izmenenie-limita-na-vydachu-nalichnykh-po-bankovskim-platyezhnym-kartochkam—emitirovannym-bankami-nerezidentami—v-bankomatakh-banka/” target=“_blank” rel=“noopener”] начал [/link] действовать сегодня, 20 февраля . Снимать до 2099 рублей рублей с иностранных карт можно каждый месяц.

К слову, в декабре этот же лимит у Технобанка был меньше: тогда он разрешил снимать с иностранных карт не больше 1990 рублей ежемесячно.

Ранее Telegraf.news писал, что в пресс-службе Беларусбанка сообщили о продлении ограничений на снятие наличных в банкоматах. И тоже речь шла об иностранных картах. Правда, лимит чуть меньше, чем установленный сейчас Технобанком: не больше 2058 рублей в месяц.

Интересно, что в декабре прошлого года аналогичные меры начали применять и другие финучреждения Республики. Тогда в Нацбанке Беларуси объяснили, что сделали это для «снижения рисков совершения различного рода противоправных действий». Правда, ожидалось, что эта мера временная, и продлится до 1 февраля 2025 года.

«Беларусбанк» продлил ограничения на снятие наличных с иностранных карт. Но сумму лимита увеличили