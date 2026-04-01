Один из белорусских банков ввёл лимит на снятие налички за границей

Опубликовано: 01.04.2026 14:24 , Обновлено: 01.04.2026

Белагропромбанк 1 апреля объявил о введении лимитов на снятие наличных со своих карт при использовании за пределами страны. Узнали, какую максимальную сумму теперь могут снять клиенты этого белорусского банка за рубежом.

Согласно информации, размещённой на официальном сайте банка, в сутки снять по карте “Белагропромбанка” за границей с 1 апреля 2026 года можно будет не более 10 000 рублей (в эквиваленте).

При этом снять бесконтактным способом, в частности, с использованием реквизитов карточек (токенов, сгенерированных через мобильные платежные сервисы), можно будет всего 500 рублей в эквиваленте.

С чем связано введение строгих лимитов, в банке не уточнили, однако это довольно распространённая практика. В последнее время белорусские банки всё чаще стали ограничивать максимальные суммы, доступные к снятию бесконтакнтым способом, причём не только за рубежом, но и в самой Беларуси.

Из последних примеров, с 10 марта подобные лимиты установил банк ВТБ (Беларусь).

Кстати, Национальный банк Беларуси на днях объявил об ужесточении мер противодействия киберпреступности. С 1 июля белорусские банки обяжут соблюдат единые требования к внутренним антифрод-системам, которые, в числе прочего, обязаны будут фактически отслеживать геолокацию некоторых клиентов. Основные нюансы работы банковских антифрод-систем 31 марта рассказал заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун.

Белорусские банки обязали отслеживать геолокацию клиентов. Вот когда карту заблокируют