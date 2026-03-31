Белорусские банки обязали отслеживать геолокацию клиентов. Вот когда карту заблокируют

Опубликовано: 31.03.2026 13:30 , Обновлено: 31.03.2026

Национальный банк Беларуси объявил об ужесточении мер противодействия киберпреступности. С 1 июля белорусские банки обяжут соблюдат единые требования к внутренним антифрод-системам, которые, в числе прочего, обязаны будут фактически отслеживать геолокацию некоторых клиентов. Основные нюансы работы банковских антифрод-систем 31 марта рассказал заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун.

Как пояснили в Нацбанке, с 1 июля 2026 года банки в обязательном порядке должны будут использовать так называемый “цифровой отпечаток” устройства, с которого человек заходит в мобильный банкинг и которому “привязывает” свою банковскую карту. Андрей Картун назвал эту меру “самой дискуссионной” и объяснил, что из себя представляет этот “цифровой отпечаток”.

По его словам, он подразумевает сбор так называемых геолокационных данных и данных о том, с какого именно устройства (с каким IMEI) человек совершает операции, в том числе, через мобильный банкинг. В случае, если вход в систему будет производиться с другого телефона или по непривычной геолокации, система автоматически будет помечать операцию как подозрительную, перемещать в “красную зону”, начнёт её “вести” и может автоматически заблокировать.

“Банки будут отслеживать, с какого места вы заходите в мобильный банкинг, например, какими операциями пользуетесь. Если вы, например, всегда входили в систему в городе Минске со своего мобильного устройства, и вдруг здесь откуда то из-за рубежа начали входить, параллельно, через пять минут, например. Это подозрительная операция. Сразу же подозрение вызывает”, - привёл конкретный пример представитель Нацбанка.

Аналогичная ситуация будет и в случае, если вы внезапно начнёте пользоваться и открывать новые, нехарактерные для вас карты.

Ещё одно ограничение предусмотрено для владельцев криптовалюты. К ней нередко прибегают мошенники для вывода похищенных средств. Чтобы лишить злоумышленников этого способа заработка, Нацбанк, по сути, поставили всем белорусским банкам и крипторезидентам чёткое условие: “один клиент - один аккаунт и одна карточка”.

“То есть, соответственно, вы не можете P2P-перевод совершить не на свою карту. Поэтому если хотите играть на крипторынке, то, соответственно, только с вашей карты заводите и только на вашу же карту выводите деньги”, — пояснил Картун.

В Нацбанке также напомнили, что уже с ноября 2025 года в Беларуси были введены так называемые “периоды охлаждения” для тех, кто обращается в банк за кредитом. Теперь кредит клиенту одобряют не сразу, а дают сутки и под роспись информируют о популярных видах мошенничества, чтобы убедиться в том, что человек не находится под влиянием злоумышленников.

По мнению руководства Нацбанка, все эти меры должны привести к снижению количества инцидентов в сфере кибермошенничества в Беларуси.