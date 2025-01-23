Ещё один белорусский банк начал выдавать кредиты самозанятым. Какие ставки и лимит?

Опубликовано: 23.01.2025 11:21 , Обновлено: 23.01.2025

Белорусский банк БелВЭБ с 22 января начал выдавать кредиты физическим лицам, которые платят налог на профессиональный доход. Журналисты Telegraf.news посмотрели, под какой процент годовых можно получить такой кредит, какова максимальная сумма и на каких условиях его выдают.

Согласно информации, размещённой на сайте финансового учреждения, кредит на любые потребительские нужды самозанятым белорусам могут выдать на сумму до 10 тыс. рублей на срок до 7 лет под процентную ставку от 15,9% годовых .

В банке пообещали “достаточно оперативно” рассматривать заявки самозанятых белорусов - не больше одного рабочего дня. Саму заявку можно оформить в любом сервисном офисе Банка БелВЭБ.

Для того, чтобы подать заявку, нужно собрать следующий пакет документов:

документ, удостоверяющий личность;

справку о доходах по форме банка (её можно заполнить прямо на месте, в банке);

документ из налоговой, в котором будет указана дата постановки на регистрационный учет и УНП заявителя;

подтверждающие документы об уплате налогов за последние 3 месяца,.

В качестве последнего, как уточнили в банке, подойдёт выписка из данных учета об исчисленных и уплаченных суммах налогов, сборов (пошлин), а также квитанции об оплате налога. При этом для того, чтобы претендовать на такой кредит, человек обязан находиться в статусе самозанятого как минимум последние полгода.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в декабре 2023 года другой белорусский коммерческий банк - “Банк ВТБ” - начал выдавать потребительские кредиты самозанятым. Тогда максимальная сумма кредита, который предлагал банк, составляла всего 5 тыс. рублей.

«Банк ВТБ» начал выдавать кредиты самозанятым белорусам. На каких условиях?