Один из белорусских банков сменил название. Как называется теперь?

Опубликовано: 19.08.2024 10:49 , Обновлено: 19.08.2024

В пресс-службе Национального банка Беларуси сообщили об изменении названия одного из финансовых учреждений страны. Так, отныне "БТА Банк" переименован в ЗАО "Нео Банк Азия". Напомним, после смены собственника банком начал управлять казахстанский бизнесмен Султан Маренов.

“В соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 15 августа 2024 осуществлена государственная регистрация изменений, внесённых в Устав закрытого акционерного общества «БТА Банк» (ЗАО «БТА Банк») решением общего собрания акционеров. Новое наименование банка — закрытое акционерное общество «Нео Банк Азия», — сообщили в пресс-службе Нацбанка Беларуси.

[info_b]К слову, это уже не первая смена названия у “БТА Банка”, поскольку учреждение несколько раз меняло собственников. Сам банк появился в Казахстане ещё в 1991 году и работает на белорусском рынке уже 20 лет. Кроме головного офиса в Минске, его отделения находятся во всех областных центрах страны.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что “Беларусбанк” изменил условия выдачи кредита на жильё «Ипотека Экспресс». Несмотря на то, что ставка в 12,5% годовых сохранилась, с 16 августа в банке ввели территориальный принцип. Это значит, что если раньше можно было, например, стоять на очереди в Гомеле, Скиделе или Житковичах и при этом покупать квартиру в кредит по сниженной ставке в 12,5% в Минске, то теперь так сделать нельзя.

«Беларусбанк» перестал выдавать льготный кредит на жильё некоторым очередникам. Кому приготовиться?