Белоруска купила $2 на Wildberries по странному курсу

Опубликовано: 07.08.2025 15:38 , Обновлено: 07.08.2025

Белоруска купила на маркетплейсе Wildberries двухдолларовую купюру почти за 18 рублей, что примерно в три раза выше официального курса. Продавец утверждал, что банкнота подлинная, и после проверки в банке это оказалось правдой.

Про ситуацию рассказал портал Myfin.by.

Объявление находилось в разделе «Монеты сувенирные», однако продавцы заверяют покупателей, что купюры подлинные.

«Я увидела, что на „ВБ“ разные продавцы предлагают купить купюру в два доллара. Я заказала её ради любопытства. Забрала в ПВЗ, отнесла деньги в банк <…> В банке подтвердили, что они настоящие», — рассказала она изданию.

Журналист Myfin.by повторил эксперимент и тоже заказал на маркетплейсе банкноту в $2, но уже за 26 рублей. В банке за проверку купюры пришлось заплатить 1,5 рубля, при этом сотрудница предупредила, что в случае подделки вызовет милицию. Деньги оказались настоящими, причём «в прекрасном состоянии».

Эксперт-нумизмат, к которому обратилось издание, пояснил, что купюра не является редкой и не имеет особой ценности, кроме номинальной.

[inf]Подробности истории и журналистского эксперимента можно прочитать по ссылке.[/inf]

Журналисты Telegraf.news не нашли в каталоге WB двухдолларовые купюры по указанным выше ценам. При этом открытым остался вопрос о законности таких сделок.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как председатель Нацбанка Роман Головченко заявил в эфире гостелеканала ОНТ, что банки Беларуси испытывают проблемы с обменом ветхих и старых купюр доллара на новые из-за санкций США.

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