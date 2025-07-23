Белорусские банки предупредил о многочасовых техработах в выходные. Кому запасаться наличными?

Опубликовано: 23.07.2025 15:55 , Обновлено: 23.07.2025

Два белорусских банка заблаговременно предупредили своих клиентов о плановых технологических работах, из-за которых на какое-то время будут не работать банковские карты. Узнали, когда отключат банкоматы и инфокиоски, а когда в отделениях не смогут обслужить даже за наличные.

Так, Беларусбанк запланировал 8-часовые технологические работы на грядущие выходные: с 23:00 26 июля до 7:00 27 июля. В это время и в подразделениях банка, и в банкоматах и инфокиосках, и в системе АИС “Расчет” (ЕРИП) клиентам банка будут недоступны:

операции по вкладным и текущим счетам физических лиц,

операции по счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов),

оформление банковских платежных карточек.

Кроме того, в банке предупредили, что в течение часа - с 1:00 до 2:00 27 июля - в подразделениях банка, которые работают круглосуточно, будут недоступны операции как наличными, так и с платежными картами.

В свою очередь БСБ Банк ночь на 27 июля запланировал вместе с партнёрами переходить на новое программное обеспечение для работы с платёжными картами и смежными сервисами. Поэтому с 1:50 до 7:00 банк приостановит работу банковских карт. Недоступны в это время будут и терминалы банка и его банкоматов.

Клиентам рекомендовали заранее провести плановые платежи и банковские переводы и запастись наличными - “для комфортных расчётов”.

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