Беларусбанк объявил о подорожании услуг в новом году. О чём предупредили белорусов другие банки?

Опубликовано: 31.12.2024 15:25 , Обновлено: 31.12.2024

Сразу три белорусских банка объявили об изменениях в тарифах на обслуживание. В Беларусбанке они должны вступить в силу с 1 февраля 2025 года, в Белинвестбанке — с 1 января 2025 года. Альфа-Банк скорректировал тарифы с 30 декабря 2024 года.

Изменения в Беларусбанке [link href=“https://belarusbank.by/ru/fizicheskim_licam/cards/36539/42754” target=“_blank” rel=“noopener”] коснулись [/link]:

Обслуживания карты Mastercard World в рамках продукта «Шчодрая»: Ежемесячная плата не будет взиматься, если в течение месяца сумма безналичных операций по карте (или с использованием её реквизитов) в организациях торговли и сервиса составит 600 белорусских рублей и более (ранее — 400 рублей и более).

Снятия наличных в банкоматах других банков: Комиссия составит 2,5% от суммы (минимум 5 белорусских рублей, 3 доллара США/евро, 150 российских рублей, 20 китайских юаней). Ранее минимальная сумма комиссии составляла 3 белорусских рубля, 3 доллара США/евро, 110 российских рублей, 17 китайских юаней.

Перевыпуска карты в случае утери/хищения (или её реквизитов), изготовления дубликата: Для карт Белкарт-Maestro, Белкарт-Стандарт, Белкарт-Премиум, «Карта учащегося», Белкарт-Премиум-Maestro, Белкарт-Корпоративная, Maestro комиссия составит 12 белорусских рублей (ранее — 9 рублей).

Для карт Mastercard (World, Gold, Business), Visa (Gold, Business), UnionPay (Gold, Gold Business) комиссия составит 20 белорусских рублей (ранее — 15 рублей). Безналичного платежа по реквизитам в инфокиосках банка, интернет-банкинге, М-банкинге: Комиссия составит 1 белорусский рубль за каждый платёж (ранее — 0,75 рубля). Перевода с карты Беларусбанка на карту другого банка: Вводится минимальная комиссия в размере 1 белорусского рубля, 0,5 доллара США/евро, 50 российских рублей. Ранее действовала только комиссия в размере 2,5% от суммы перевода, без минимального порога.

У Белинвестбанка [link href=“https://www.belinvestbank.by/individual/press-service/news/other-news/vneseny-izmeneniya-v-sbornik-razmerov-platy-26-12” target=“_blank” rel=“noopener”] изменится [/link] стоимость рассылки информации владельцам ценных бумаг по поручению эмитента.

Новый тариф составит 4,50 белорусских рубля за каждое письмо + стоимость услуги Белпочты за пересылку каждого письма + НДС.

Ранее стоимость данной услуги составляла 60 белорусских рублей + стоимость услуги Белпочты за пересылку каждого письма + НДС.

Таким образом, стоимость рассылки для эмитентов, вероятно, станет ниже, если количество писем меньше 13.

У Альфа-Банка в перечне вознаграждений [link href=“https://www.alfabank.by/about/articles/uvedomleniya/vneseny-izmeneniya-v-perechen-voznagrazhdeniy-30-12/” target=“_blank” rel=“noopener”] добавилась [/link] услуга выдачи наличных в торговых организациях по договору эквайринга с банком.

В организациях, где предусмотрена такая услуга, комиссия за снятие собственных средств клиента взиматься не будет. Однако если клиент будет снимать наличные в рамках овердрафта, то есть заёмные средства банка, комиссия составит 3,5% от суммы, но не менее 4 рублей.

С полным перечнем изменений можно ознакомиться на сайтах банков.

Ранее Telegraf.news писал, что один из белорусских банков объявил о полном прекращении работы своего интернет-​банка. Уже с 3 января 2025 года клиенты не смогут им воспользоваться.

Один из белорусских банков объявил о полном отказе от интернет-банкинга. Что предложил клиентам взамен?