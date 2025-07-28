Один из белорусских банков на три дня прекратит выдачу кредитов. Когда нельзя будет погасить уже выданные?
Белагропромбанк предупредил своих клиентов о том, что на три дня приостановит приём заявок на оформление кредитов любыми способами - в отделениях и онлайн. Более того, в течение четырёх дней на этой неделе погашение задолженности по уже взятым кредитам будет также ограничено. Узнали причину и время, когда нельзя будет сделать очередной взнос по кредиту.
Ограничения в работе кредитного отдела Белагропромбанка, как пояснили в пресс-службе финансового учреждения, связаны с проведением плановых технических работ. Они намечены на период с 31 июля по 3 августа . В эти дни провести платежи в счет погашения задолженности по кредитным договорам физические лица смогут только в строго определённое время, а именно:
- 31 июля - платежи во всех каналах погашения (то есть и в кассах, и онлайн) будут доступны до 19:00 (в кассах банка - в пределах их рабочего времени);
- 1 августа - очередной платёж по кредиту можно будет совершить только через кассу банка и только до 16:00;
- 2 и 3 августа погасить кредит нельзя будет ни через кассу, ни онлайн.
Кроме того, с 1 по 3 августа банк не будет принимать заявки на оформление новых кредитов через любые каналы обслуживания - ни в отделении банка, ни онлайн оформить заявку в эти дни будет нельзя.
В банке принесли клиентам извинения за возможные неудобства, вызванные техработами, и призвали заранее спланировать свои платежи с учётом данных ограничений.
Ранее Telegraf.news рассказал, что другой белорусский банк - Банк БелВЭБ - на днях обратился к своим клиентам с просьбой посетить сервисный офис и внести изменения в договоре на обслуживание в системах дистанционного банкинга, а именно — указать другой номер телефона. Узнали, кому перестанут присылать СМС-уведомления, если не выполнят эту просьбу.
Один из белорусских банков потребовал от клиентов сменить номер телефона в договоре