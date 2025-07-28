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Один из белорусских банков на три дня прекратит выдачу кредитов. Когда нельзя будет погасить уже выданные?

Один из белорусских банков на три дня прекратит выдачу кредитов. Когда нельзя будет погасить уже выданные?
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Белагропромбанк предупредил своих клиентов о том, что на три дня приостановит приём заявок на оформление кредитов любыми способами - в отделениях и онлайн. Более того, в течение четырёх дней на этой неделе погашение задолженности по уже взятым кредитам будет также ограничено. Узнали причину и время, когда нельзя будет сделать очередной взнос по кредиту.

Ограничения в работе кредитного отдела Белагропромбанка, как пояснили в пресс-службе финансового учреждения, связаны с проведением плановых технических работ. Они намечены на период с 31 июля по 3 августа . В эти дни провести платежи в счет погашения задолженности по кредитным договорам физические лица смогут только в строго определённое время, а именно:

  • 31 июля - платежи во всех каналах погашения (то есть и в кассах, и онлайн) будут доступны до 19:00 (в кассах банка - в пределах их рабочего времени);
  • 1 августа - очередной платёж по кредиту можно будет совершить только через кассу банка и только до 16:00;
  • 2 и 3 августа погасить кредит нельзя будет ни через кассу, ни онлайн.

Кроме того, с 1 по 3 августа банк не будет принимать заявки на оформление новых кредитов через любые каналы обслуживания - ни в отделении банка, ни онлайн оформить заявку в эти дни будет нельзя.

В банке принесли клиентам извинения за возможные неудобства, вызванные техработами, и призвали заранее спланировать свои платежи с учётом данных ограничений.

Ранее Telegraf.news рассказал, что другой белорусский банк - Банк БелВЭБ - на днях обратился к своим клиентам с просьбой посетить сервисный офис и внести изменения в договоре на обслуживание в системах дистанционного банкинга, а именно — указать другой номер телефона. Узнали, кому перестанут присылать СМС-уведомления, если не выполнят эту просьбу.

Один из белорусских банков потребовал от клиентов сменить номер телефона в договоре

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