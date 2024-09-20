Один из белорусских банков изменил тарифы на денежные переводы в Польшу

Опубликовано: 20.09.2024 09:58 , Обновлено: 20.09.2024

Белорусский Технобанк с 19 сентября изменил тарифы на денежные переводы в иностранной валюте в Польшу для физический лиц. Теперь фиксированная ставка стала ниже почти в два раза, однако процент от суммы перевода поднялся.

Так, фиксированная сумма за денежный перевод будет составлять 30 евро +1.5 % от суммы перевода, - говорится в сообщении пресс-службы банка.

Раньше же она составляла 55 евро +1 % от суммы перевода.

Таким образом фиксированная сумма за перевод снизилась в 1,8 раза (на 46%), а процент от суммы перевода стал больше на полпроцента.

С другими изменениями можно ознакомиться в разделе тарифы на сайте банка.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Технобанк официально объявил о прекращении эмиссии электронных денег WBM — эквивалента белорусских рублей в международной платежной системе WebMoneyTransfer.

«Технобанк» объявил о прекращении выпуска электронных рублей в WebMoney