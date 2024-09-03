Один из банков разослал белорусам SMS с требованием перечислить деньги. Кому не нужно платить?

Опубликовано: 03.09.2024 16:39 , Обновлено: 03.09.2024

Белорусский "Паритетбанк" опубликовал сообщение о том, что сегодня от имени финучреждения клиентам банка приходили SMS с просьбой оплатить обслуживание платёжной карты. Как оказалось, их отправили по ошибке и ничего оплачивать не нужно. Причиной технического сбоя стал переход банка на новое программное обеспечение.

“Друзья, сегодня, 3 сентября, вы могли получить от имени банка сообщение о необходимости внести плату за обслуживание банковских карт. Они были отправлены ошибочно из-за перехода на новое программное обеспечение. Просим не обращать внимание, никакой платы вносить не нужно”, — предупредили в финучреждении.

Там добавили, что у некоторых клиентов также наблюдаются некорректные суммы выставленных комиссий в приложении. В банке заверили, что “прямо сейчас” работают над исправлением ситуации и все ошибrb будут устранены в ближайшее время. О восстановлении нормальной работы “Паритетбанка” пообещали сообщить дополнительно.

Ранее Telegraf.news писал, что в “БНБ-Банке” рассказали, когда за ошибочный перевод денег у клиентов снимут комиссию в размере 20 белорусских рублей. Речь идёт о ситуации, когда человек по невнимательности отправил средства не тому получателю и при этом хочет их вернуть. В финучреждении подчеркнули: сделать это можно, но не бесплатно.

В белорусском банке предупредили, когда за ошибочный перевод денег снимут 20 рублей