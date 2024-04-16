Один из банков предупредил белорусов об отказе от вкладов в долларах и евро. Когда?

Опубликовано: 16.04.2024 12:41 , Обновлено: 16.04.2024

"ВТБ-Банк" объявил о том, что с 16 апреля больше не будет оформлять с физическими лицами новые вклады в долларах и евро. Нововведение продлится как минимум год, сообщили на официальном сайте.

Клиенты банка в отделениях и онлайн смогут оформить “наиболее востребованные вклады” в белорусских рублях с доходностью до 13,5%, а в российских рублях – до 11,7%, рассказали в представительстве банка. Кроме того, белорусам будет доступен вклад в китайских юанях – до 3,4% годовых.

С 16 апреля больше не будут оформлять следующие вклады:

Ранее Telegraf.news писал, что в пресс-службе “Альфа-Банка” рассказали о введении новой функции, которая раньше была недоступна белорусам. Для её использования нужно обновить приложение до последней версии.

«Альфа-Банк» сделал в своем приложении то, о чём мечтают многие белорусы. А что, так можно было?