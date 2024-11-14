Один из банков предупредил белорусов о невозможности получить и отправить международные переводы по этому документу

Опубликовано: 14.11.2024 20:34 , Обновлено: 14.11.2024

Белагропромбанк 14 ноября сообщил, что для белорусов с идентификационной картой сейчас недоступны отправление и получение денежных переводов по международной системе.

Ограничение в банке объяснили “техническими причинами” и заверили, что оно временное.

“Мы приносим извинения за доставленные неудобства и заверяем вас, что ведутся работы по скорейшему устранению проблемы”, - сказали в пресс-центре Белагропромбанка, не уточнив, когда их клиенты смогут отправлять и получать переводы по международной системе.

Ранее Telegraf.news писал, что несколько белорусских банков представили новые депозитные продукты в национальной валюте, а также увеличили процентные ставки по вкладам в белорусских и российских рублях. Так, например, Банк Дабрабыт предложил “увеличить свои сбережения”, оформив один из депозитов со ставкой 14,31% годовых.

К слову, ранее аналогичные решения приняли и в других банках страны.

До 16%. Банки Беларуси повысили ставки по вкладам в белорусских и российских рублях