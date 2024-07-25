Ещё один банк решил закрыть счета белорусов. Кто потеряет доступ к карте через 3 недели?

Опубликовано: 25.07.2024 15:08 , Обновлено: 25.07.2024

В последнее время белорусские банки один за одним сообщают о закрытии счетов. Так, о подобных мерах ранее объявили в "СберБанке", "Альфа-Банке" и "Беларусбанке". Причина проста: в случае, если вы не пользуетесь картой (не оплачиваете покупки, не совершаете переводы, не оплачиваете ЖКУ и т.д.) счёт в банке блокируют. Правда, у каждой организации свои нюансы.

Теперь о подобных мерах рассказали и в белорусском “Паритетбанке”. Так, в соответствии с договором, банковский счёт пообещали закрыть клиентам, у которых за последний год отсутствовали какие-либо транзакции по карте. Также это сделают в том случае, если на “пластике” в течение 12 месяцев нет денежных средств. Такие “спящие” карты заблокируют с 5 по 18 августа текущего года.

Чтобы сохранить банковский счёт, нужно просто совершить какую-либо операцию: сделать покупку в магазине, перевести деньги с другой карты или оплатить любую услугу (в Интернете или оффлайн). Благодаря этому в банке поймут, что платёжная карта “живая” и она нужна владельцу. В таком случае её не заблокируют.

Ранее Telegraf.news писал об изменениях, которые затронут некоторых клиентов “СберБанка” с 1 августа. В частности, руководство банка решило уничтожать платёжные карты белорусов, если их “съел” банкомат или другое устройство самообслуживания, к которым, например, относятся терминалы для оплаты.

В «СберБанке» назвали причину, по которой будут уничтожать карточки белорусов