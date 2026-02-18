Один из банков предупредил белорусов о 5 днях проблем с погашением кредитов

Опубликовано: 18.02.2026 08:58 , Обновлено: 18.02.2026

Один из белорусских банков предупредил своих клиентов о плановых работах, из-за которых они в течение 5 дней не смогут нормально погашать кредиты. Так что клиентам стоит заранее спланировать очередные платежи, чтобы избежать проблем. Новые кредиты на время работ выдавать также не будут.

Плановые работы по обновлению кредитных процессов намечены у Zepter Bank. Проблемы с погашением кредитов у клиентов этого банка могут возникнуть с 25 февраля 2026 года по 1 марта 2026 года. В разные дни клиентам будут недоступны разные операции.

Чтобы клиенты могли заранее спланировать свои платежи, в банке дали подробный график техработ:

С 23:59 25 февраля по 00:00 1 марта клиенты не смогут погасить кредит ни частично, ни полностью через: — ЕРИП, — кассы банка, — Белпочту, — мобильный сервис Zepter Mobile, — интернет-банкинг.

С 00:00 27 февраля по23:59 1 марта банк не будет выдавать новые кредиты. Услугу пообещали возобновить с 00:00 2 марта 2026 года.

С 27 февраля по 1 марта банк будет принимать заявки на кредиты, но сроки их обработки увеличатся и фактически получить кредит можно будет только по завершении техзработ.

В банке подчеркнули, что целью нынешних техработ станет “повышение стабильности и качества обслуживания” клиентов.

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