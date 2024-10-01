Один из банков предложил переводить деньги из Беларуси в Россию без комиссии. Но есть нюанс

Опубликовано: 01.10.2024 14:23 , Обновлено: 01.10.2024

Белорусский СберБанк предложил своим клиентам делать переводы в Россию без всяких комиссий. Правда, такая опция доступна далеко не всем белорусам и лишь при соблюдении ряда условий.

Так, банк пообещал не снимать стандартную комиссию за перевод в Россию через систему “СберБанк Онлайн”, но только тем, кто оформит подписку “СберПрайм Переводы”. Её стоимость сейчас составляет 7 рублей на 30 дней.

В этом случае переводить деньги, не теряя проценты на комиссии, можно будет круглосуточно по номеру телефона получателя. Впрочем, даже в этом случае есть ещё одно ограничение - деньги должны переводиться на карту российского Сбера.

Обычная же комиссия на переводы через систему “СберБанк Онлайн” составляет 1,3% от суммы перевода (но не менее 3 рублей за операцию).

В других белорусских банках можно найти предложения на переводы по более выгодной ставке. Так, например, Приорбанк берёт за перевод по карточкам Visa и Mastercard в более чем 100 стран мира комиссию в 1,2% (+ фиксированная комиссия за операцию в 1,90 рубля) без ограничений по минимальной сумме.

А вот у Беларусбанка для переводов по номеру телефона через систему мгновенных платежей комиссия чуть выше - 1,5 % от суммы перевода (но не менее 1 рубля).

Ранее Telegraf.news рассказал, что в сентябре белорусский Технобанк изменил тарифы на денежные переводы в иностранной валюте в Польшу для физический лиц. Теперь фиксированная ставка стала ниже почти в два раза, однако процент от суммы перевода поднялся.

Один из белорусских банков изменил тарифы на денежные переводы в Польшу