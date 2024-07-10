Один из банков предложил белорусам скидку 20% на частного врача "для душевного спокойствия". Сколько стоит консультация?

Опубликовано: 10.07.2024 18:01 , Обновлено: 10.07.2024

"Белинвестбанк" предложил белорусам воспользоваться всеми возможностями сервиса "Оплати" и записаться на консультацию к частному врачу "для душевного спокойствия". В пресс-службе банка подчеркнули, что акция будет длиться на протяжении июля. Так, при помощи сервиса можно получить скидку 20% на... психотерапевта.

Руководство банка пообещало, что первые 10 консультаций в формате онлайн будут доступны по “специальной цене” — 55 белорусский рублей вместо 70. Правда, информации о самом психотерапевте предоставили немного, указав лишь имя, фамилию и профессию — психолог-психоаналитик. Также в банке заверили, что первую, диагностическую консультацию белорусы получат в подарок.

[info_b]“Оплати” — это бесплатный платёжный сервис для мобильных устройств, который работает с использованием QR-кодов. В его основе лежат электронные деньги и отсутствует привязка к банковской карточке. А это значит, что для того, чтобы рассчитаться, нужен только смартфон.[/info_b]

Кроме того, пользователи данного сервиса могут воспользоваться и другими предложениями с бонусом. Так, например, “для активного отдыха” белорусам предложили скидку 20% на все аттракционы в Бобруйске (с 8 по 21 июля), скидку 40% — на посещение клуба виртуальной реальности в Могилёве. А для “приятного послевкусия” — 20%-ную и 10%-ную скидки на столичные суши и кальян. К слову, со всеми акционными предложениями банка можно ознакомиться здесь.

[info_b]Все представленные выше предложения действуют только при расчёте через приложение “Оплати”. Они не распространяются на покупки посредством виртуальной карты и не суммируются с другими акциями партнёров.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в “Белгазпромбанке” сообщили о введении лимита на снятие наличных в банкоматах за пределами Беларуси. Ожидается, что временные ограничения будут действовать с 5 июля. Однако сколько они продлятся, в руководстве банка не рассказали. Кроме того, аналогичную меру ввёл ещё один белорусский банк — “БНБ Банк”.

Два белорусских банка ввели лимит на наличные за границей. Сколько можно снять?