Один из банков предложил белорусам оплачивать продукты в рассрочку на 8 месяцев. В 1000 магазинов каких сетей?

Опубликовано: 17.09.2024 13:57 , Обновлено: 25.04.2025

Белорусский "ВТБ-Банк" расширил партнёрскую сеть карты рассрочки "Черепаха", включив в неё более 1000 продуктовых магазинов по всей стране. Начиная с понедельника, 16 сентября, жители Республики могут совершать покупки на сумму до 5 тысяч белорусских рублей в рассрочку на 8 месяцев в двух торговых сетях страны — "Хит" и "Евроопт".

В пресс-службе банка рассказали, что при помощи карты “Черепаха” белорусы могут оплачивать в рассрочку любые товары в 1000 магазинах торговых сетей “Хит” и “Евроопт” по всей стране. Кроме того, в банке напомнили, что владельцы таких карт имеют право не только совершать покупки, но и снимать наличные, оплачивать услуги в ЕРИП и совершать транзакции вне партнёрской сети.

Что нужно для оформления такой карты?

возраст — не менее 21 и не более 75 лет (на момент подачи заявления на получение кредита в банк, увеличенный на срок кредита);

непрерывный стаж на текущем месте работы не менее 3 месяцев;

постоянная регистрация на территории Республики Беларусь.

Где ею можно рассчитаться?

Партнёрская сеть “ВТБ-Банка”, в которой можно оформить товары и услуги в рассрочку, включает более 12 тысяч участников из различных городов Беларуси. Они объединены в 32 категории, в том числе:

различные магазины;

АЗС;

туристические услуги;

страховые услуги;

спорт и отдых;

салоны красоты;

кафе и рестораны;

здоровье;

досуг и развлечения;

Интернет-магазины.

[info_b] Полный перечень магазинов и торговых сетей, где можно совершать покупки и оплачивать услуги при помощи карты рассрочки “Черепаха”, ищите на сайте “ВТБ-Банка”, то есть здесь.[/info_b]

Что ещё нужно знать о карте?

При оформлении «Черепахи» не нужно предоставлять справку о доходах или искать поручителей. Карта оформляется бесплатно, однако за её обслуживание придётся отдавать 9,90 рублей ежемесячно. Но! Плата не взимается, если владелец выполнил хотя бы одно из следующих условий:

ежемесячный объём безналичных операций с использованием карты составляет не менее 500 рублей;

сумма среднедневного остатка средств на карте составляет не менее 500 рублей;

у владельца «Черепахи» в “ВТБ-Банке” есть срочные и условные вкладные счета, сумма на которых в момент начисления платы за обслуживание «Черепахи» составляет не менее 5000 рублей.

[info_b]Плата за SMS-обслуживание карты составляет 4,5 рубля в месяц. Услугу можно активировать/ отключить в мобильном приложении, Интернет-банкинге, а также в офисе “ВТБ-Банка” (бесплатно — не чаще 1 раза в течение календарного месяца).[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что банк “Дабрабыт” запустил кредит на товары отечественного производства под 4% годовых. В финансовом учреждении сообщили, что максимальная сумма составляет 12 тысяч рублей на все позиции, кроме домокомплектов (в этом случае банк готов выдать кредит в размере до 20 тысяч белорусских рублей). К слову, на похожих условиях достаточно давно белорусам выдаёт деньги и государственный “Беларусбанк”.

Ещё один банк предложил белорусам льготный кредит под 4% на 3 года. На что разрешил потратить до 20 тысяч рублей?