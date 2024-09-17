Один из банков предложил белорусам оплачивать продукты в рассрочку на 8 месяцев. В 1000 магазинов каких сетей?
Белорусский "ВТБ-Банк" расширил партнёрскую сеть карты рассрочки "Черепаха", включив в неё более 1000 продуктовых магазинов по всей стране. Начиная с понедельника, 16 сентября, жители Республики могут совершать покупки на сумму до 5 тысяч белорусских рублей в рассрочку на 8 месяцев в двух торговых сетях страны — "Хит" и "Евроопт".
В пресс-службе банка рассказали, что при помощи карты “Черепаха” белорусы могут оплачивать в рассрочку любые товары в 1000 магазинах торговых сетей “Хит” и “Евроопт” по всей стране. Кроме того, в банке напомнили, что владельцы таких карт имеют право не только совершать покупки, но и снимать наличные, оплачивать услуги в ЕРИП и совершать транзакции вне партнёрской сети.
Что нужно для оформления такой карты?
- возраст — не менее 21 и не более 75 лет (на момент подачи заявления на получение кредита в банк, увеличенный на срок кредита);
- непрерывный стаж на текущем месте работы не менее 3 месяцев;
- постоянная регистрация на территории Республики Беларусь.
Где ею можно рассчитаться?
Партнёрская сеть “ВТБ-Банка”, в которой можно оформить товары и услуги в рассрочку, включает более 12 тысяч участников из различных городов Беларуси. Они объединены в 32 категории, в том числе:
- различные магазины;
- АЗС;
- туристические услуги;
- страховые услуги;
- спорт и отдых;
- салоны красоты;
- кафе и рестораны;
- здоровье;
- досуг и развлечения;
- Интернет-магазины.
[info_b] Полный перечень магазинов и торговых сетей, где можно совершать покупки и оплачивать услуги при помощи карты рассрочки “Черепаха”, ищите на сайте “ВТБ-Банка”, то есть здесь.[/info_b]
Что ещё нужно знать о карте?
При оформлении «Черепахи» не нужно предоставлять справку о доходах или искать поручителей. Карта оформляется бесплатно, однако за её обслуживание придётся отдавать 9,90 рублей ежемесячно. Но! Плата не взимается, если владелец выполнил хотя бы одно из следующих условий:
- ежемесячный объём безналичных операций с использованием карты составляет не менее 500 рублей;
- сумма среднедневного остатка средств на карте составляет не менее 500 рублей;
- у владельца «Черепахи» в “ВТБ-Банке” есть срочные и условные вкладные счета, сумма на которых в момент начисления платы за обслуживание «Черепахи» составляет не менее 5000 рублей.
[info_b]Плата за SMS-обслуживание карты составляет 4,5 рубля в месяц. Услугу можно активировать/ отключить в мобильном приложении, Интернет-банкинге, а также в офисе “ВТБ-Банка” (бесплатно — не чаще 1 раза в течение календарного месяца).[/info_b]
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