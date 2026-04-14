Один из банков предложил белорусам кредит на китайские авто под 0,01%

Опубликовано: 14.04.2026 11:30 , Обновлено: 14.04.2026

Белагропромбанк изменил условия кредитования в рамках своих партнерских программ с крупными белорусскими автодилерами, которые занимаются импортом китайских машин. Теперь взять в кредит новый китайский семейный седан или пассажирский минивэн белорусской сборки можно всего под 0,01% годовых в льготном периоде.

По партнерской программе Белагропромбанка с крупными белорусскими автодилерами сегодня можно приобрести одну из шести марок китайских авто:

седан Dongfeng Shine,

семейный кроссовер Dongfeng Shine GS,

молодёжный кроссовер Dongfeng Mage,

флагманский среднеразмерный кроссовер Dongfeng Huge,

пассажирский минивэн белорусской сборки BMG M5P,

фургон для коммерческих перевозок BMG M5C.

Для них пересмотрели процентные ставки и ввели несколько грейс-периодов, от продолжительности которого будет зависеть и льготная ставка по кредиту, и тот процент, который придётся платить за новое авто в основной период кредитования.

Самая низкая ставка предусмотрена для полугодового грейс-периода. В этом случае первые 6 месяцев за пользование деньгами банка придётся платить практически символические 0,01% годовых . А вот уже с седьмого месяца ставка составит 16,9%. Если продлить льготный период ещё на полгода, платить поначалу придётся уже 1,9% годовых, а с 13-го месяца - всё те же 16,9%.

[inf]Следует также учитывать, что годовые ставки по автокредиту банка в основной период привязаны к ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. В случае увеличения этой ставки, проценты по кредиту также подрастут и, наоборот, при снижении ставки Нацбанка, платить по кредиту придётся меньше. А вот ставка в грейс-период - фиксированная, то есть её банк менять не может даже при изменении ставки Нацбанка.[/inf]

Такой вариант будет выгоден в первую очередь тем, кому закрыть кредитом нужно сравнительно небольшую сумму и кто рассчитывает закрыть кредит досрочно, в течение действующего льготного периода.

Растянуть льготный период можно и на более длительный срок, но в этом случае годовая ставка по кредиту будет выше на 0,6 процентных пункта:

от 3,9% годовых при грейс-периоде в 18 месяцев, далее - по 17,5%,

от 6,9% годовых при грейс-периоде в 24 месяцев, далее - 17,5%,

от 9,9% годовых при грейс-периоде в 36 месяцев, далее - 17,5%.

Кстати, на прошлой неделе другой белорусский банк - Банк БелВЭБ - также запустил программу льготного автокредитования для физлиц. Специальные сниженные ставки - от 1,99% годовых - банк предложил на новые автомобили белорусско-китайской марки BELGEE. Под программу льготного кредитования подвели следующие модели:

X50,

X70,

X80 PHEV,

S50.

Процентные ставки, в зависимости от длительности льготного периода, близки к тем, что предложили на китайские авто в Белагропромбанке, а именно:

от 1,99% годовых при грейс-периоде в 12 месяцев, далее - 17,5%,

от 3,99% годовых при грейс-периоде в 24 месяца, далее - 17,5%,

от 5,99% годовых при грейс-периоде в 36 месяцев, далее - 17,5%.

Напомним, директор СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский 8 апреля анонсировал модернизацию самой массовой модели белорусского-китайского бренда BELGEE X50. Узнали, что получит усовершенствованная версия популярной модели, помимо плюсика в названии.

Директор «БЕЛДЖИ» анонсировал модернизацию самой массовой модели. Чем будет отличаться X50+