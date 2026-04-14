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Один из банков предложил белорусам кредит на китайские авто под 0,01%

Один из банков предложил белорусам кредит на китайские авто под 0,01%
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Белагропромбанк изменил условия кредитования в рамках своих партнерских программ с крупными белорусскими автодилерами, которые занимаются импортом китайских машин. Теперь взять в кредит новый китайский семейный седан или пассажирский минивэн белорусской сборки можно всего под 0,01% годовых в льготном периоде.

По партнерской программе Белагропромбанка с крупными белорусскими автодилерами сегодня можно приобрести одну из шести марок китайских авто:

  • седан Dongfeng Shine,

  • семейный кроссовер Dongfeng Shine GS,

  • молодёжный кроссовер Dongfeng Mage,

  • флагманский среднеразмерный кроссовер Dongfeng Huge,

  • пассажирский минивэн белорусской сборки BMG M5P,

  • фургон для коммерческих перевозок BMG M5C.

Для них пересмотрели процентные ставки и ввели несколько грейс-периодов, от продолжительности которого будет зависеть и льготная ставка по кредиту, и тот процент, который придётся платить за новое авто в основной период кредитования.

Самая низкая ставка предусмотрена для полугодового грейс-периода. В этом случае первые 6 месяцев за пользование деньгами банка придётся платить практически символические 0,01% годовых . А вот уже с седьмого месяца ставка составит 16,9%. Если продлить льготный период ещё на полгода, платить поначалу придётся уже 1,9% годовых, а с 13-го месяца - всё те же 16,9%.

[inf]Следует также учитывать, что годовые ставки по автокредиту банка в основной период привязаны к ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. В случае увеличения этой ставки, проценты по кредиту также подрастут и, наоборот, при снижении ставки Нацбанка, платить по кредиту придётся меньше. А вот ставка в грейс-период - фиксированная, то есть её банк менять не может даже при изменении ставки Нацбанка.[/inf]

Такой вариант будет выгоден в первую очередь тем, кому закрыть кредитом нужно сравнительно небольшую сумму и кто рассчитывает закрыть кредит досрочно, в течение действующего льготного периода.

Растянуть льготный период можно и на более длительный срок, но в этом случае годовая ставка по кредиту будет выше на 0,6 процентных пункта:

  • от 3,9% годовых при грейс-периоде в 18 месяцев, далее - по 17,5%,

  • от 6,9% годовых при грейс-периоде в 24 месяцев, далее - 17,5%,

  • от 9,9% годовых при грейс-периоде в 36 месяцев, далее - 17,5%.

Кстати, на прошлой неделе другой белорусский банк -  Банк БелВЭБ - также запустил программу льготного автокредитования для физлиц. Специальные сниженные ставки - от 1,99% годовых - банк предложил на новые автомобили белорусско-китайской марки BELGEE. Под программу льготного кредитования подвели следующие модели:

  • X50,

  • X70,

  • X80 PHEV,

  • S50.

Процентные ставки, в зависимости от длительности льготного периода, близки к тем, что предложили на китайские авто в Белагропромбанке, а именно:

  • от 1,99% годовых при грейс-периоде в 12 месяцев, далее - 17,5%,

  • от 3,99% годовых при грейс-периоде в 24 месяца, далее - 17,5%,

  • от 5,99% годовых при грейс-периоде в 36 месяцев, далее - 17,5%.

Напомним, директор СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский 8 апреля анонсировал модернизацию самой массовой модели белорусского-китайского бренда BELGEE X50. Узнали, что получит усовершенствованная версия популярной модели, помимо плюсика в названии.

Директор «БЕЛДЖИ» анонсировал модернизацию самой массовой модели. Чем будет отличаться X50+

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