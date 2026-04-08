Директор «БЕЛДЖИ» анонсировал модернизацию самой массовой модели. Чем будет отличаться X50+

Опубликовано: 08.04.2026 14:19 , Обновлено: 08.04.2026

Директор СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский 8 апреля анонсировал модернизацию самой массовой модели белорусского-китайского бренда BELGEE X50. Узнали, что получит усовершенствованная версия популярной модели, помимо плюсика в названии.

О модернизации кроссовера BELGEE X50, удостоенного в начале года государственного знака качества Республики Беларусь, Свидерский рассказал во время рабочего визита на сборочную площадку премьер-министра Беларуси Александра Турчина. Тот сегодня проинспектировал предприятие под Борисовом и обсудил с руководством завода перспективы реализации инвестиционных проектов в автомобильной сфере.

Руководитель предприятия отчитался о том, что 3 апреля компания вывела на рынок новую модель городских кроссоверов Geely Cityray, которая уже представлена во всех салонах. Однако ещё до конца месяца предприятие планирует представить ещё одну новинку под брендом BELGEE - модернизированную версию BELGEE X50+.

По словам Свидерского, на сегодняшний день BELGEE X50 остаётся самой массовой моделью, которая “полюбилась и в Беларуси, и в России”. Модернизированная версия этой модели будет отличаться новой электроникой и четырехцилиндровым двигателем.

“Все необходимые испытания мы уже провели, и машины готовы к серийным поставкам”, - заявил директор «БЕЛДЖИ».

Кроме того, главный технолог завода «БЕЛДЖИ» Сергей Традчик сообщил о переходе ко второй очереди строительства на самом предприятии. Если на первом этапе строительства были возведены цеха по сварке, окраске и сборке автомобилей, то в рамках второй очереди, которую планируют завершить в 2027 году, завод должен обзавестись собственным цехом штамповки.

Кстати, ч 12 марта 2026 года авторизованные дилеры СЗАО «БЕЛДЖИ» прекратили принимать на сервисное обслуживание автомобили Geely, которые были приобретены не через официальную дилерскую сеть Республики Беларусь. Об этом официально сообщили в пресс-службе компании и пояснили запрет.

В «БЕЛДЖИ» объяснили запрет на обслуживание у дилеров Geely китайской сборки