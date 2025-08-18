Один из банков предложил белорусам бесплатные школьные тетради. Как получить?

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Опубликовано: 18.08.2025 18:24 , Обновлено: 18.08.2025

Белорусский Альфа-Банк запустил акцию, "чтобы помочь родителям по всей Беларуси подготовиться к школьному сезону". Так, белорусы могут получить тетради бесплатно при выполнении одного условия.

Так, согласно этому условию, нужно принести в одно из отделений банка любые исписанные тетради с 20 по 22 августа. Неважно, в клетку, линейку, тонкие или общие.

За 10 штук старых тетрадок Альфа-Банк пообещал выдать одну новую “стильную тетрадь” с нарисованным медведем (без полей). Есть три варианта обложки:

20 августа пообещали выдавать красную;

21 августа – бирюзовую;

22 августа – чёрную.

Как сообщили в банке, обменятся тетрадками можно в любом городе, где есть отделение Альфа Банка (адреса ниже). Сделать это могут как дети, так и взрослые, причем даже те, кто не обсуживается у них. Ограничений по количеству нет.

При этом сотрудники попросили, чтобы внутри тетрадей не было ваших персональных данных.

Банк сообщил, что все исписанные тетради отдаст на переработку.

[scryt_b title=“Адреса отделений, где можно обменяться тетрадями”]

Минск, ул. Сурганова, 43 и ул. Красная, 7

Барановичи , пл. Ленина, д. 1/3

пл. Ленина, д. 1/3 Бобруйск, ул. Советская, 94

Борисов, ул. Гагарина, 58б

Брест, ул. Советская, 56

Витебск, ул. Ленина, 52А

Гомель, пр-т Ленина, 51

Гродно, ул. Ожешко, ба

Жлобин, 16-й Микрорайон, 24А

Лида, ул. Победы, 32

Могилев, ул. Миронова, 4-1

Мозырь, бульвар Дружбы, 14

Новополоцк, ул. Калинина, 3

Пинск, ул. Белова, 5

Рогачев, ул. Ленина, 45А

Солигорск, ул. Ленина, 25

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Ранее Telegraf.news писал, что в середине августа родители активно закупаются к новому учебному году. Помимо школьных базаров, крупные торговые сети запустили собственные акции с привлекательными ценами на канцелярию, тетради и другие необходимые товары. Наши журналисты изучили листовки и собрали интересные предложения.

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