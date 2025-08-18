Один из банков предложил белорусам бесплатные школьные тетради. Как получить?
Белорусский Альфа-Банк запустил акцию, "чтобы помочь родителям по всей Беларуси подготовиться к школьному сезону". Так, белорусы могут получить тетради бесплатно при выполнении одного условия.
Так, согласно этому условию, нужно принести в одно из отделений банка любые исписанные тетради с 20 по 22 августа. Неважно, в клетку, линейку, тонкие или общие.
За 10 штук старых тетрадок Альфа-Банк пообещал выдать одну новую “стильную тетрадь” с нарисованным медведем (без полей). Есть три варианта обложки:
- 20 августа пообещали выдавать красную;
- 21 августа – бирюзовую;
- 22 августа – чёрную.
Как сообщили в банке, обменятся тетрадками можно в любом городе, где есть отделение Альфа Банка (адреса ниже). Сделать это могут как дети, так и взрослые, причем даже те, кто не обсуживается у них. Ограничений по количеству нет.
При этом сотрудники попросили, чтобы внутри тетрадей не было ваших персональных данных.
Банк сообщил, что все исписанные тетради отдаст на переработку.
[scryt_b title=“Адреса отделений, где можно обменяться тетрадями”]
- Минск, ул. Сурганова, 43 и ул. Красная, 7
- Барановичи , пл. Ленина, д. 1/3
- Бобруйск, ул. Советская, 94
- Борисов, ул. Гагарина, 58б
- Брест, ул. Советская, 56
- Витебск, ул. Ленина, 52А
- Гомель, пр-т Ленина, 51
- Гродно, ул. Ожешко, ба
- Жлобин, 16-й Микрорайон, 24А
- Лида, ул. Победы, 32
- Могилев, ул. Миронова, 4-1
- Мозырь, бульвар Дружбы, 14
- Новополоцк, ул. Калинина, 3
- Пинск, ул. Белова, 5
- Рогачев, ул. Ленина, 45А
- Солигорск, ул. Ленина, 25
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Ранее Telegraf.news писал, что в середине августа родители активно закупаются к новому учебному году. Помимо школьных базаров, крупные торговые сети запустили собственные акции с привлекательными ценами на канцелярию, тетради и другие необходимые товары. Наши журналисты изучили листовки и собрали интересные предложения.
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