Магазины Беларуси объявили скидки до 49% на товары к школе. Где ручки по 26 копеек?

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Опубликовано: 16.08.2025 17:08 , Обновлено: 16.08.2025

В середине августа родители активно закупаются к новому учебному году. Помимо школьных базаров, крупные торговые сети запустили собственные акции с привлекательными ценами на канцелярию, тетради и другие необходимые товары. Журналисты Telegraf.news изучили листовки и собрали интересные предложения.

«Доброном», «Копеечка» и «Маяк»

В магазинах этой торговой сети акции на школьные товары продлятся как минимум до 17 августа . Затем выйдет новая листовка, и, возможно, товары для школы появятся там снова. А пока самое бюджетное предложение по тонким тетрадям можно найти в дискаунтерах «Маяк».

Фото: mayak-bel.by

Здесь тетрадь на 12 листов стоит 0,19 рубля . Также в предложении:

ручка шариковая — 0,26 рубля ;

; набор фломастеров (12 цветов) — 1,99 рубля ;

; клей-карандаш (21 г) — 0,79 рубля .

В «Доброноме» и «Копеечке» тонкая тетрадь обойдётся в 0,20 рубля , а общая на 96 листов — в 1,45 рубля .

«Евроопт»

Текущая листовка в этой сети тоже действует до 17 августа , но важно учитывать, что специальные цены распространяются только на гипермаркеты.

Среди предложений:

тетрадь Erich Krause (12 листов) — 0,79 рубля ;

; альбом для рисования (40 листов) — 3,29 рубля ;

; карандаш Brauberg — 0,39 рубля (скидка 49%);

(скидка 49%); фломастеры Пифагор (18 цветов) — 2,99 рубля (скидка 25%);

(скидка 25%); пенал — 3,79 рубля .

Fix Price

Фото: fix-price.by

Фото: fix-price.by





Здесь проходит продолжительная акция «Снова в школу!» — скидки будут действовать до 12 сентября . Большинство сниженных цен доступно по карте лояльности магазина. В подборке можно найти:

бумагу «SvetoCopy» (А4, 500 листов) — 11,90 рубля ;

; пластилин «Мультики» (24 цвета) — 5,95 рубля ;

; предметную тетрадь (48 листов) — 1,33 рубля ;

; сумку для обуви — 4 рубля .

«Три цены»

Фото: 3ceni.by

Фото: 3ceni.by

Фото: 3ceni.by

Фото: 3ceni.by

Фото: 3ceni.by











В этой сети акция «Готовимся к школе» продлится до 26 августа , а все специальные цены действуют при наличии карты лояльности.

Примеры цен:

тетрадь (48 листов) — 1,19 рубля ;

; набор шариковых ручек (10 штук) — 1,90 рубля ;

; гуашь «Пифагор» (12 цветов) — 5,19 рубля .

Дополнительно в онлайн-магазине «Три цены» по промокоду ШКОЛА можно получить скидку на весь заказ: 10% при покупке от 350 до 499 рублей и 15% — при сумме от 500 рублей. Скидка не распространяется на другие акционные товары.