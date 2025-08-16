Магазины Беларуси объявили скидки до 49% на товары к школе. Где ручки по 26 копеек?
В середине августа родители активно закупаются к новому учебному году. Помимо школьных базаров, крупные торговые сети запустили собственные акции с привлекательными ценами на канцелярию, тетради и другие необходимые товары. Журналисты Telegraf.news изучили листовки и собрали интересные предложения.
«Доброном», «Копеечка» и «Маяк»
В магазинах этой торговой сети акции на школьные товары продлятся как минимум до 17 августа . Затем выйдет новая листовка, и, возможно, товары для школы появятся там снова. А пока самое бюджетное предложение по тонким тетрадям можно найти в дискаунтерах «Маяк».
Здесь тетрадь на 12 листов стоит 0,19 рубля . Также в предложении:
- ручка шариковая — 0,26 рубля ;
- набор фломастеров (12 цветов) — 1,99 рубля ;
- клей-карандаш (21 г) — 0,79 рубля .
В «Доброноме» и «Копеечке» тонкая тетрадь обойдётся в 0,20 рубля , а общая на 96 листов — в 1,45 рубля .
«Евроопт»
Текущая листовка в этой сети тоже действует до 17 августа , но важно учитывать, что специальные цены распространяются только на гипермаркеты.
Среди предложений:
- тетрадь Erich Krause (12 листов) — 0,79 рубля ;
- альбом для рисования (40 листов) — 3,29 рубля ;
- карандаш Brauberg — 0,39 рубля (скидка 49%);
- фломастеры Пифагор (18 цветов) — 2,99 рубля (скидка 25%);
- пенал — 3,79 рубля .
Fix Price
Здесь проходит продолжительная акция «Снова в школу!» — скидки будут действовать до 12 сентября . Большинство сниженных цен доступно по карте лояльности магазина. В подборке можно найти:
- бумагу «SvetoCopy» (А4, 500 листов) — 11,90 рубля ;
- пластилин «Мультики» (24 цвета) — 5,95 рубля ;
- предметную тетрадь (48 листов) — 1,33 рубля ;
- сумку для обуви — 4 рубля .
«Три цены»
В этой сети акция «Готовимся к школе» продлится до 26 августа , а все специальные цены действуют при наличии карты лояльности.
Примеры цен:
- тетрадь (48 листов) — 1,19 рубля ;
- набор шариковых ручек (10 штук) — 1,90 рубля ;
- гуашь «Пифагор» (12 цветов) — 5,19 рубля .
Дополнительно в онлайн-магазине «Три цены» по промокоду ШКОЛА можно получить скидку на весь заказ: 10% при покупке от 350 до 499 рублей и 15% — при сумме от 500 рублей. Скидка не распространяется на другие акционные товары.