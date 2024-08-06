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Один из банков пообещал белорусам до 100 рублей "за пару кликов". Что нужно сделать?

Один из банков пообещал белорусам до 100 рублей "за пару кликов". Что нужно сделать?
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"Приорбанк" предложил белорусам принять участие в акции и заработать до 100 рублей "за пару кликов". Для этого нужно пригласить маму, папу, друга или родственника в мобильное приложение, и, если рекомендация окажется успешной, банк зачислит по 20 рублей за каждого приглашённого. Кроме того, новый клиент "Приорбанка" также получит бонус в виде бесплатной карты и 10 белорусских рублей на счёт.

Так, за одно успешное приглашение можно получить 20 рублей, в то время как максимально возможная сумма в месяц составляет в 5 раз больше — 100 рублей. Правда, для этого нужно постараться и сделать так, чтобы сразу 5 знакомых стали клиентами “Приорбанка”. Отправить рекомендацию можно следующим образом:

  1. Зайдите в раздел «Ещё» мобильного приложения Prior Online и нажмите «Пригласить друга».
  2. Выберите карту, нажмите «Продолжить» и отправьте ссылку своему другу или знакомому, который ещё не является клиентом “Приорбанка”.
  3. После того, как он откроет счёт с выпуском карточки, банк зачислит вам вознаграждение.

В пресс-службе “Приорбанка” сообщили, что для зачисления бонуса необходимо наличие действующего текущего расчётного счёта. Деньги поступят на карту не позднее 15 числа следующего месяца, а если это число приходится на выходной или праздник, SMS о зачислении придёт на следующий рабочий день.

[info_b]Количество приглашений не ограничено. Для получения вознаграждения клиенту и другу необходимо быть старше 18 лет, а также постоянно проживать на территории Беларуси.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что мобильные операторы Беларуси сообщили о снижении цен на смартфоны, планшеты, ноутбуки, умные часы и многое другое. Например, в МТС до 2 сентября можно приобрести новый гаджет торгового бренда Honor со скидкой до 22%, а вот в А1 специальное предложение действует всего две недели, до 19 августа. Тем временем life:) предлагает белорусам испытать удачу и выиграть суперприз в размере 10 тысяч белорусских рублей.

Выгода — до 800 рублей. Мобильные операторы объявили о скидках для белорусов. Как выиграть 10 тысяч рублей?

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