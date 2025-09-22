Обязаны ли работодатели платить белорусам матпомощь перед отпуском? Адвокат назвала условие

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Опубликовано: 22.09.2025 09:46 , Обновлено: 22.09.2025

В Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) сообщили, что белорусы имеют право претендовать на выплату материальной помощи перед отпуском один раз в году. Но при определенных условиях.

По словам адвоката, заведующей юридической консультацией Добрушского района Виктории Романчиковой, в статье 182 Трудового кодекса четко перечислены случаи, когда такая материальная помощь обязана быть выплачена.

По ее словам, обязанность перечисления такой помощи должна быть прописана коллективным договором или другими локальными правовыми актами компании. Также такая возможность может быть указана в трудовом договоре.

“Как правило, при предоставлении трудового отпуска (при разделении его на части – при предоставлении одной из частей) наниматель обязан один раз в календарном году производить единовременную выплату на оздоровление в порядке и размере, определяемых законодательством, коллективным договором, иными локальными правовыми актами, трудовым договором”, - пояснила юрист.

По словам Виктории Романчиковой, материальная помощь накануне отпуска - “это дополнительная социальная льгота”.

“Если работник не использовал трудовой отпуск или его часть на протяжении календарного года, то он теряет право на получение единовременной выплаты на оздоровление (если иное не закреплено в локальном правовом акте)”, - пояснила адвокат.

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