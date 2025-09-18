Обладателям ID-карт в Беларуси упростили жизнь

Опубликовано: 18.09.2025 12:21 , Обновлено: 18.09.2025

В ОАО "НКФО "ЕРИП", которая занимается развитием популярных у белорусов сервисов оналйн-платежей, рассказали, что владельцам ID-карт, заменяющих паспорта, упростили доступ к личному кабинету и данным в нем.

Теперь не нужно покупать специальный считыватель для подтверждения ID-карты. С 1 сентября таким белорусам позволили пользоваться онлайн-сервисами ЕРИП круглые сутки без предварительного подтверждения ID-карты в МСИ.

Напомним, что через кабинет в МСИ белорусы также вносят онлайн свои данные для банков и государственных организаций. Это очень удобно, но не в первый раз, когда надо подтверждать ID-карту. А для этого необходимо было или установить на смартфон с NFC специальное приложение, или купить специальный считыватель, цена которого варьируется от 60 до 200 рублей, или идти в банк.

“Теперь же владельцы ID-карты, которые в течение последних трех лет хотя бы раз обращались в обслуживающий банк, могут использовать сервисы МСИ без необходимости предварительного самостоятельного подтверждения ID-карты, так как данные будут сверены с эталонными государственными ресурсами в автоматическом режиме независимо от того, какой способ входа через МСИ использует клиент”, - пояснили суть изменений в ЕРИП.

В ОАО “НКФО “ЕРИП” похвалились, что спустя почти 4 года после введения ID-карт в Беларуси сделали свою систему “одинаково удобной для обладателей всех типов документов — бумажных паспортов и ID-карт”.

Ранее Telegraf.news писал, что с появлением ID-карт в Беларуси возник и вопрос, а как же их активировать (верифицировать в МСИ)? Обычно для этого белорусам предлагали ездить в банки или покупать специальные дорогие считыватели. Однако, есть более простой способ, чем стоять в очередях или тратить деньги. Мало кто знает, что активировать свою ID-карту карту можно и дома. Для этого понадобится только смартфон и одно приложение. Правда, есть несколько нюансов.

Как белорусам легко активировать ID-карту с помощью смартфона? Подробная инструкция