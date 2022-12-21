Опубликовано: 21.12.2022 11:56 , Обновлено: 31.03.2024

Генеральный директор Национального аэропорта «Минск» Вячеслав Хоронеко рассказал о работе в условиях санкций и почему ему обидно из-за Вильнюсского аэропорта.

По его словам, минский аэропорт после введения санкций оказался в «некоем таком тупике, как бы в «чаше».

«Сегодня у нас не так много направлений, куда можно вылететь – это города России, Грузии, ОАЭ, Турция, Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан, курорты Египта», — объяснил Хоронеко российскому информагентству «Sputnik Беларусь».

Директор отметил, что в 2022 году аэропорт планирует принять 2 миллиона пассажиров. Что в 2,5 раза меньше, чем в 2019 году. Теперь же, по словам Хороненко, почти 5 млн пассажиров обслужил Вильнюсский аэропорт.

«Обидно, ведь это по сути могли быть наши пассажиры», — заявил он.

Кстати, в июле 2022 года Хоронеко сообщил, что работники Национального аэропорта Минск были вынуждены перейти на четырехдневный рабочий день, а некоторые — уйти в простой. По словам чиновника, это позволяет снизить затраты и «оставаться на плаву в сложное для нас время, при этом обеспечивая бесперебойную работу аэропорта, высокий уровень авиационной безопасности и комфорта для наших пассажиров».