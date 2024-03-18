"Нужно 10-11 млн долларов" — В Пинском районе пообещали построить цех по добыче базальта

Опубликовано: 18.03.2024 13:55 , Обновлено: 18.03.2024

В Пинском районе Брестской области семь лет назад обнаружили месторождение базальта. На его территории белорусские власти намерены построить горный цех по добыче и первичной переработке минерала. Об этом рассказали в эфире белорусского телевидения.

Во время изучения полезного ископаемого специалисты нашли залежи объёмом в 83 млн тонн,рассказала ведущий специалист геологического отдела научно-производственного центра по геологии Карина Налегач.

“Сейчас готовится открытие предприятия, и для этого необходимо и предусмотрено инвестиционным проектом строительство горного цеха по добыче базальта и первичной его переработке. Для открытия предприятия необходимы инвестиции в районе $10-11 млн с учетом детальной разведки”, — отметила ведущий специалист.

По её словам, срок окупаемости должен составить около 7-8 лет, передаёт агентство “БелТА”. Если производство минерала будет налажено, в ведомстве планируют “закрыть вопрос по его потреблению в течение 3-4 лет”.

[info_b]Базальт — это вулканическая порода, которая образуется из застывшей лавы во время извержения. Крупнейшими местами добычи являются острова в Тихом океане. Также залежи камня можно найти в Индии, США и Италии. Есть ценный минерал и в Сибири.[/info_b]

Вулканическая порода обладает такими ценными качествами, как:

водонепроницаемость;

шумопоглащение;

термоустойчивость;

теплоизоляция.

Кроме того, минерал используют в качества сырья для производства:

щебня;

брусчатки;

облицовочных плит;

других стройматериалов.

Ранее на совещании у президента, где обсуждали минерально-сырьевую базу страны, Лукашенко обратился к Министру природных ресурсов и охраны окружающей среды. Он заявил, что нужно “эффективно осваивать месторождения, добывать и перерабатывать полезные ископаемые”.

Ранее Телеграф писал, что Польша стала мировым лидером по запасам серебра, опередив таких гигантов, как Китай, Австралия и Перу. Об этом свидетельствует отчет Mineral Commodity Summaries 2024, опубликованный Геологической службой США (USGS).

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