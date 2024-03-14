Новый указ изменил правила выдачи льготных кредитов молодым белорусам. Кому и как?
Александр Лукашенко 14 марта подписал Указ №95, в котором изменили правила выдачи льготных кредитов для молодых белорусов в возрасте до 31 года. На момент написания новости сам закон опубликован не был.
Речь идёт о кредитовании покупок домашнего имущества. Согласно новому закону, максимальную сумму увеличили с 5,5 тыс. рублей до 12,2 тыс. рублей.
Так же закон внес изменения в ассортимент, на приобретение которого молодые белорусы могли претендовать на льготный кредит. В пресс-службе президента сообщили, что теперь в него входят все товары белорусского производства.
Кто из белорусской молодежи имеет право простить льготный кредит?
В новом законе прописано, что льготный кредит теперь имеют право просить:
- Выпускники ПТУ, которые самостоятельно пошли работать в сельскую местность;
- Добровольно поступившие на военную службу по контракту.
При этом такие белорусы должны работать в госорганизациях, где доля собственности государства составляет 50% и более.
В то же время, если получивший кредит не отработки обязательное распределение, ему пересчитают проценты с льготных на стандартные.
Ранее Телеграф писал, что “Беларусбанк” объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам для белорусов, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Новые ставки по кредиту “Ипотека Экспресс” начнут действовать уже со среды, 14 февраля 2024 года.
«Беларусбанк» понизил ставку по ипотечным кредитам для очередников