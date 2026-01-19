Новый глава Минтруда рассказал, как хочет стимулировать белорусов заводить детей. Не материально

Опубликовано: 19.01.2026 08:28 , Обновлено: 19.01.2026

Андрей Лобович, назначенный на днях новым министром труда и социальной защиты, обрисовал своё видение белорусской семьи и роли государства в ней. По его мнению, белорусов нужно стимулировать заводить больше детей, однако главными стимулами Лобович назвал вовсе не материальные.

Выступая в эфире телеканала “Первый информационный”, Лобович в числе основных задач вверенного ему министерства назвал именно социальную поддержку семей с детьми, а также обеспечение достойного уровня благосостояния белорусов, в первую очередь бюджетников и пенсионеров. При этом для роста числа семей с детьми, по мнению Лобовича, белорусам нужны вовсе не материальные стимулы.

“Семей должно становиться больше - это однозначно. Действительно, это прекрасно, когда видишь, как растут и развиваются твои дети, как они достигают успехов в тех или иных направлениях. Здесь, наверное, материальный стимул, материальная составляющая не должна быть во главе угла в этом вопросе”, - заявил новый глава Минтруда.

Позицию тех, кто в молодом возрасте сосредотачивается на своей профессиональной карьере и росте, а создание семьи откладывает на потом, Лобович назвал “не совсем правильной”.

“Всё-таки крепкая семья, крепкий тыл - залог и самореализации человека”, - высказал своё мнение министр, заявив, что именно на это ориентирована политика белорусского государства.

По его словам, таким семьям государство “всегда готово подставить плечо” в виде детских пособий, а также помощи в решении жилищного вопроса.

“У человека должна быть цель - самореализация через семью и воспитание детей”, - резюмировал Лобович.

Он также выказал мнение о том, что в белорусской семье за последние годы заметно выросла роль отца в воспитании детей и что эту тенденцию государство намерено поддерживать в будущем.

В целом же новый глава профильного ведомства видит белорусскую семью в ближайшем будущем “молодой, обеспеченной и благополучной” и пообещал, что государственная политика будет способствовать тому, чтобы у семьи была возможность тратить свои деньги и на здравоохранение, и на развлечения, и на развитие своих хобби.

Напомним, Лобович был назначен на пост главы Министерства труда и социальной защиты 15 января. До этого он занимал пост замглавы Комитета государственного контроля Беларуси. Предыдущий министр - Наталия Павлюченко - продержалась в этом кресле всего полтора года и была переведена в парламентарии, став членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва.

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