«Беларусбанк» пообещал требовать паспорт в кассах. При каких операциях?

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Опубликовано: 27.03.2023 11:01 , Обновлено: 27.03.2023

«Беларусбанк» вслед за некоторыми другими банками объявил, что с 1 апреля будет требовать у клиентов паспорт при проведении определенной операции в кассах.

А именно при внесении на счет наличных на сумму 50 и более базовых величин.

«С 1 апреля 2023 года внесение физическим лицом в кассу банка наличных денежных средств на сумму, равную или превышающую 50 базовых величин, для их последующего зачисления на текущий (расчетный) банковский счет физического лица, не являющего индивидуальным предпринимателем, будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность», —сказано в сообщении «Беларусбанка» 27 марта.

Напомним, об аналогичном решении ранее объявили в МТБанке и Приорбанке. При этом в последнем паспорт белорусам понадобится и при совершении другой операции в кассах.

Подробнее читайте по ссылке:

Несколько белорусских банков решили требовать у белорусов паспорт в кассах. В каких случаях?