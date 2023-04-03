Некоторые белорусские банки объявили о переводе расчётов по Mastercard на юани. В Альфа-Банке рассказали, как это отразится на белорусах

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Опубликовано: 03.04.2023 18:59 , Обновлено: 03.04.2023

БНБ-банк, Белгазпромбанк и Альфа-Банк сообщили, что в апреле перевели пересчет курса по картам Mastercard на юани. Касается это только покупок и оплат за товары и услуги, которые изначально указаны не в белорусских рублях.

Например, если вы заказываете что-то в интернет-магазине, который находится за пределами Беларуси. Или в поездке оплачиваете покупки или номер в гостинице за границей. При этом при оплате в Беларуси все останется без изменений.

Банки не очень хотят распространяться о причинах таких решений, но по всей видимости все дело в санкциях, которые ввел Запад в отношении Беларуси. В Альфа-банке рассказали, что решение принимают не белорусские компании, а именно платежная система Mastercard. “Платёжная система оповещает об изменениях каждый банк в отдельности”, - утверждают там. А значит в ближайшее время можно ожидать, что к вышеуказанным трем банкам присоединятся и другие.

Временная ли это мера или теперь конверсия всегда будет через юани? Никто не знает. Например, в Альфа-банке честно признались: “Мы хотели бы ответить вам, но пока что у нас нет информации”.

Стоит помнить, что итоговая конверсия (из китайских юаней в валюту карты) будет происходить по курсу белорусского банка на момент отражения операции по счёту.

При этом почти всегда сумма к списанию конвертируется в два этапа:

Из валюты расчёта в юани по курсу Mastercard на дату и время операции;

Из юаней в валюту счета карточки по курсу банка на дату и время отражения операции по счету

Кстати, Ннекоторые белорусские банки объявили, что с 1 апреля 2023 года начнут требовать у клиентов паспорт при проведении операций в кассах. Но не всех.

Несколько белорусских банков решили требовать у белорусов паспорт в кассах. В каких случаях?