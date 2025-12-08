Некоторые банкоматы в Беларуси перестали принимать 100-рублевые купюры? В банке объяснили, что происходит

Опубликовано: 08.12.2025 14:30 , Обновлено: 08.12.2025

Белорусы в соцсетях пожаловались на то, что некоторые банкоматы перестали принимать 100-рублевые купюры. В белорусском Альфа-Банке объяснили, с чем связаны "временные" проблемы и какие именно купюры можно даже не пытаться "скормить" банкоматам.

Проблему озвучил в соцсети Threads один из клиентов белорусского Альфа-Банка. Мужчина опубликовал фото с информационным сообщением, который ему выдал банкомат при попытке “скормить” ему очередную 100-рублёвую купюру.

“Временно не принимаются купюры номиналом 100 BYN образца 2022 года”, - гласило объявление.

[inf]В настоящее время в обращении ходят два образца купюры номиналом 100 рублей - 2009 года (выпущенные в 2016 году) и 2022 года. Дизайн купюр одинаковый, но они имеют ряд отличных как визуальных (на новых отсутствуют подпись и факсимиле председателя правления Нацбанка), так и с точки зрения защиты купюр от подделки. Тем не менее, обе банкноты являются законным платежным средством. [/inf]

Судя по комментариям под постом, проблемы со 100-рублёвыми банкнотами нового образца у белорусов возникают регулярно, и не только у клиентов Альфа-Банка. Более того, белорусы периодически сталкиваются с тем, что расплатиться такими купюрами не получается в терминалах самообслуживания на автомобильных заправках (в частности, в сети А100), а также в терминалах мобильных операторов.

В пресс-службе Альфа-Банка не оставили вопрос без ответа и объяснили, в чём же причина проблемы.

“Новые 100-рублевые купюры не принимают некоторые банкоматы западного производства. Производители ушли из Беларуси и отказались поддерживать свои банкоматы. Соответственно, банки не могут настроить валидаторы банкоматов на купюры нового образца”, - пояснили представители банка.

Там также заверили, что во всех новых устройствах эта проблема решена - они нормально обновляются и принимают в том числе и новые купюры. В банке заявили, что постепенно будут убирать старые банкоматы. “Но это требует времени”, - пояснили там.

Кстати, о проблеме ранее рассказывали и в других белорусских банках. В частности, ещё в прошлом году в пресс-службе Белинвестбанка объясняли, что проблемы возникли с банкоматами производства американской компании Diebold Nixdorf с функцией cash-recycling. Их настройка, как пояснили в финансовом учреждении, возможна только посредством получения официальной версии программного обеспечения от компании-производителя.

“Выполнить настройку банкоматов с функцией cash-recycling для приема банкнот образца 2009 года номиналом 100 белорусских рублей 2022 года выпуска на сегодняшний день не представляется возможным по независящим от банка причинам”, - заявляли тогда в банке в комментарии порталу Onliner.

Очевидно, что решить вопрос в условиях западных санкций решить так и не удалось и банки просто вынуждены избавляться от “проблемных” аппаратов, но делают это по мере их износа.

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