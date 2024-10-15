Грибник под Минском нашёл «совершенно уникальный» сорт — «подкукурузники»

🎥 Видео

Опубликовано: 15.10.2024 16:14 , Обновлено: 15.10.2024

Один из пользователей соцсетей и любитель грибов по совместительству опубликовал на просторах TikTok видео, где рассказал о "совершенно уникальном" сорте — так званом "подкукурузнике". Мужчина добавил, что растут такие грибы исключительно после уборки культуры на белорусских полях поздней весной.

Конечно, видео снято не без иронии, ведь на самом деле грибы похожи на знакомые с детства подосиновики, бабки или даже боровики. Однако удивляет скорее не это, а то, в каком количестве их нашли на одном из полей под Минском.

В комментариях, к слову, некоторые писали, что подосиновики “часто растут вот так по краю поля, после кукурузы, после зерновых”. Другие белорусы, судя по всему, юмора не поняли и то ли в шутку, то ли всерьёз восхищались “новым” сортом грибов.

“Первый раз вижу такие. Даже названия такого не знала”, — написала одна из пользовательниц видеоплатформы, а другая добавила: “Супер. Ни разу не видела такого чуда, хоть и выросла в деревне”.

“Люди даже в кукурузе грибы собирают, а я всё не выберусь…” — отметил под роликом ещё один пользователь социальной сети.

“Был год, так грибы росли везде: на грядках, на дорожках — везде, где их никогда не было”, — загадочно написал очередной белорус.

Ранее Telegraf.news писал, что житель Минской области поделился в TikTok видео с грибом, похожим на пчелиный улей. Оказалось, что это редкий гриб, имеющий по меньшей мере 5 народных названий. А можно ли собирать и есть?

«Растёт раз в 7 лет» — Под Минском нашли гриб, похожий на улей. Можно ли есть?