Не только золото. Цена на серебро обновила исторический максимум. Почем торгуют в мире и Беларуси?

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Опубликовано: 23.12.2025 21:21 , Обновлено: 23.12.2025

Во вторник, 23 декабря, цена на серебро впервые в истории превысила рубеж в 70 долларов за тройскую унцию (31,1 грамма). Цена на золото также достигла рекорда, приблизившись к 4500 долларам за унцию.

Рост цен на драгоценные металлы связан с ослаблением курса доллара. Инвесторы видят в них не только выгоду, но и надежный актив на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности.

В течение дня цена на серебро поднялась до исторического рекорда в 70,61 доллара за унцию, что на 2% выше, чем днем ранее. А с начала года цена на «белый металл» выросла на 143%. Неплохое вложение, не правда ли?

Тем временем цена золота на биржах выросла примерно на полпроцента, достигнув отметки в 4463 доллара за унцию. Впрочем, это не абсолютный рекорд — ранее цена поднималась до 4497,55 доллара.

Как сообщило агентство Reuters, золото подорожало более чем на 70% с начала года, в то время как доллар США движется к одному из самых значительных годовых падений за последние годы.

А что в Беларуси?

Кстати, Нацбанк Беларуси продает и покупает драгоценные металлы у населения в виде мерных слитков. Цены главный банк страны устанавливает ежедневно.

И они не сильно отличаются от мировых. 24 декабря Нацбанк установил учетную цену в 414 BYN за 1 грамм золота. В пересчете за унцию это составило бы 12 883 BYN, или примерно 4 397 долларов.

По серебру ситуация также выглядит привлекательно. Учетная цена Нацбанка за 1 грамм на 24 декабря составила 6,48 BYN. Таким образом, унция оценивается в 201,55 белорусских рублей или 68,79 доллара.

Тем не менее, тезис о том, что финансовый мир стремительно отказывается от доллара, пока не подтвердился. Большинство стран, а также финансисты и инвесторы по-прежнему рассчитывают на американскую валюту. Впрочем, статистика действительно фиксирует неуклонный рост доли других валют в резервах центральных банков.

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