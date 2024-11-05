"Не ругаться с кондитером универсама "Центральный" - В свет вышла книга-фэнтези "(Не)чистый Минск". Сколько стоит?

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Опубликовано: 05.11.2024 12:38 , Обновлено: 05.11.2024

В Беларуси выпустили книгу-фэнтези "(Не)чистый Минск" по мифам столицы. Туда вошли 15 мифических рассказов от 15 авторов. По информации сети магазинов OZ, новинку уже можно купить.

Представители OZ рассказали Telegraf.news, что сборник подготовило сообщество белорусских фантастов “Шуфлядка писателя”. “Сюжеты удивительные: знакомят с русалками, говорящими котами, вампирами, полуночным такси-невидимкой. Среди персонажей белорусской мифологии встречаются Паднор, Гаевки и Апивень”, - перечислили в компании.

Фото: oz.by

Там назвали книгу “атмосферной” и “теплой”, “с послевкусием добра и надежды”. Сюжеты разворачиваются в известных локациях Минска и не только: в районе Привокзальных башен, вдоль набережной на Свислочи, возле Большого театра, на Минском море, в универсаме “Центральный”, на станции метро “Октябрьская”.

“То, что вы прочтете на ее страницах, потрясет ваше воображение. А так как рассказы написаны разными писателями, то и истории получились непохожими: со своим сюжетом, героями и подтекстом. Мы ожидаем, что книга станет новым белорусским бестселлером”, - заявили в сети OZ.

Фото: oz.by

По видению авторов, книга посвящена любителям городского фэнтези и мистических историй. “Писатели-фантасты советуют не признаваться о колокольном звоне на перроне, не ругаться с кондитером универсама «Центральный» и следить за звездами, которые исчезают не просто так”, - заинтриговали в OZ.

Книга «(Не)чистый Минск» стоит 29,49 рубля в магазинах Oz. Можно заказать и в интернете.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске в ночь с 26 на 27 июня в один из магазинов на проспекте Победителей выстроилась огромная очередь, причем некоторые покупатели были одеты в пижамы. Узнали, что заставило минчан вылезти из своих уютных кроватей глубокой ночью и отправиться в магазин.

В Минске ночью заметили огромную очередь в магазин. Что давали?